El Gobierno Vasco presentará a inversores europeos su estrategia de financiación sostenible y nuevas emisiones de deuda

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou - H.BILBAO/EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco iniciará el próximo lunes una gira por plazas financieras europeas para fortalecer su relación con la comunidad inversora internacional, presentar las novedades en su estrategia de financiación pública sostenible y sus nuevas emisiones de deuda.

Una delegación del Departamento de Hacienda y Finanzas, encabezada por el consejero, Noël d'Anjou, mantendrá encuentros en Milán y Fráncfort con importantes gestores de fondos, aseguradoras y otros agentes financieros, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El objetivo central de este viaje es presentar en detalle la actualización del 'Marco de Financiación Sostenible' del Gobierno Vasco y comunicar la realización de nuevas emisiones de deuda pública para financiar el presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca para este año.

El consejero ha afirmado que en estas reuniones el Gobierno Vasco va a mostrar su marco financiero y "el proyecto de país que lo sustenta"; es decir, el 'Plan Euskadi Eraldatuz 2030', de la que ha señalado que se trata de "una herramienta estratégica que vertebra la transformación económica, industrial y tecnológica" de Euskadi.

Uno de los ejes principales de las presentaciones será el 'Marco de Financiación Sostenible' actualizado, una guía que establece los criterios para las emitirán y gestionarán los instrumentos financieros (bonos, colocaciones privadas y préstamos) cuyos fondos se destinarán exclusivamente a proyectos con impacto ambiental y social positivo.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Este marco, diseñado para el periodo 2024-2028, refuerza la apuesta del Ejecutivo por alinear la inversión pública con los 'Objetivos de Desarrollo Sostenible' de la 'Agenda 2030'.

El documento garantiza procesos estrictos de selección de proyectos, gestión de los fondos obtenidos y reporte de impactos, favoreciendo la máxima transparencia y eficiencia. De esa forma, ordena que una cantidad equivalente a los ingresos netos de cada emisión se destine a proyectos elegibles.

Estos proyectos se agrupan en dos grandes categorías. Por una parte, los objetivos ambientales, que engloban energías renovables, transporte limpio, gestión sostenible del agua, conservación de la biodiversidad, eficiencia energética en edificios públicos y adaptación al cambio climático. A su vez, se hace referencia a los objetivos Sociales, como el acceso a vivienda asequible, financiación de infraestructuras educativas y sanitarias, fomento del progreso socioeconómico, y generación de empleo de calidad.

La autorización del Consejo de Gobierno para nuevas emisiones continúa una senda iniciada en 2018, que ha permitido captar 5.700 millones de euros hasta 2025 mediante bonos sostenibles. El Ejecutivo ha destacado que "este éxito reposa en un pilar fundamental: la solidez económica y financiera de Euskadi, reconocida con un excelente 'rating' por las principales agencias de calificación crediticia.

El Gobierno Vasco ha recordado que la última emisión realizada en 2025, por un importe de 700 millones de euros, logró una demanda ocho veces mayor, "demostrando el interés del mercado por el activo vasco". La distribución de los inversores en esa operación subraya su carácter internacional (un 69% del total correspondió a inversores internacionales, con una fuerte presencia de Alemania y Reino Unido).

El consejero ha indicado que esta distribución "es la mejor muestra del reconocimiento global que obtiene nuestra deuda". "No solo financiamos proyectos transformadores en casa, sino que atraemos capital internacional hacia Euskadi, promoviendo un ciclo virtuoso de inversión responsable", ha añadido.

Más allá de los mecanismos financieros, el viaje servirá para proyectar la visión de futuro de Euskadi. El consejero d'Anjou y su equipo dedicarán parte de las reuniones a exponer el 'Plan Euskadi Eraldatuz 2030', una estrategia integral que se alinea con el 'Plan Industrial y el Plan de Ciencia y Tecnología'.

"NUEVOS VÍNCULOS FINANCIEROS"

Este marco estratégico propicia la creación de nuevos vehículos financieros para canalizar la inversión pública y privada hacia sectores clave como la energía limpia, la economía circular, la digitalización y la innovación.

"Queremos que los inversores comprendan que detrás de cada bono hay un proyecto tangible y una estrategia clara; No solo ofrecemos un activo financiero seguro y con impacto; ofrecemos una participación en la transformación de un país", ha indicado.

D'Anjou, estará acompañado en este viaje por el viceconsejero de Política Financiera y Presupuestos, José Corchón; la directora de Política Financiera, Arantza Larrauri; y la directora de Gabinete y Comunicación, Eneritz Bilbao.