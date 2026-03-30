Gobierno vasco prevé 540.000 desplazamientos de salida y retorno en Semana Santa y moviliza 200 ertzainas y grúa ligera

Archivo - Tráfico por la A8 a su paso por Barakaldo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco prevé que durante esta Semana Santa se produzcan una media de 540.000 desplazamientos de salida de Euskadi y otros tantos de retorno, cifras superiores a las del año pasado. La Ertzaintza movilizará a unos 200 agentes y el servicio de una grúa ligera para la retirada urgente de vehículos en la A-8 dirección Cantabria, donde se espera mayor afluencia.

La directora de Tráfico del Gobierno, Estibaliz Olabarri, ha presentado este lunes, el Centro de Gestión de Tráfico y Coordinación de Emergencias de Euskadi en Txurdinaga, en Bilbao, la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, que se pondrá en marcha este miércoles, 1 de abril, a las 15.00 horas, y finalizará el lunes, día 6, a las 21.00 horas.

Este año 2026 se prevé que se registren cifras de desplazamientos ligeramente superiores a las del año pasado, siempre en función de la climatología. A la vista del pronóstico de Euskalmet, que anuncia un tiempo inestable durante el inicio de la Semana Santa, se espera una media de 540.000 desplazamientos tanto de salida como de retorno de Euskadi. El pasado año, en 2025, la media fue de 535.000 desplazamientos de entrada y otros tantos de salida debido a la inestabilidad de la climatología.

La directora de Tráfico ha detallado que más de 200 agentes de la Ertzaintza realizarán tareas de vigilancia y control de tráfico para que la circulación sea "lo más fluida posible".

Los puntos donde se esperan mayores flujos de circulación son la A-8, en el límite territorial con Cantabria; en la AP-8 en el peaje de Biriatou; y en el enlace de la AP-1 con la A-1, en el nudo de Armiñón.

En la A-8, ha apuntado Olabarri, en el límite con Cantabria, en la Operación Salida, suelen registrarse grandes intensidades de circulación el miércoles, entre las 15.00 y 21.00 horas, y el Jueves Santo, entre las 09.00 y 15.00 horas. Durante la Operación Retorno, en dirección Bilbao, la mayor concentración de vehículos se genera el Lunes de Pascua, entre las 13.00 y 21.00 horas.

GRÚA LIGERA EN EL LÍMITE CON CANTABRIA

Por segundo año, en este punto se habilitará un servicio de grúa ligera, es decir, un servicio preventivo de retirada urgente de vehículos a un lugar seguro en caso de accidente o avería.

El miércoles, día 1, la grúa estará ubicada en el tramo Bilbao-El Haya, sentido Cantabria, de 17.30 a 21.00 horas, mientras que el Jueves Santo la grúa estará operativa en ese mismo tramo de 09.00 a 15.00 horas. En la Operación Retorno, el Lunes de Pascua, la grúa estará ubicada en el tramo El Haya-Bilbao, en dirección a Bilbao, de 15.00 a 21.00 horas.

En la AP-8, en el peaje de Biriatou, sentido Francia, se suelen generar retenciones principalmente el miércoles a la tarde, entre las 14.30 y 21.00 horas, y el Jueves Santo por la mañana, entre las 08.30 y 16.00 horas. El Lunes de Pascua, al ser festivo también en Francia, la circulación de vehículos sentido San Sebastián suele ser también densa tanto el viernes como el sábado.

El tercer punto conflictivo de la Semana Santa de la red viaria vasca es la confluencia de la A-1 y la AP-1 en el nudo de Armiñón, ya que en este punto confluyen tres vías importantes como son la A-1, la AP-1 y la AP-68.

En la Operación Salida, las retenciones se generan habitualmente en el acceso desde la A-1 a la AP-1, sentido Burgos/Madrid, al pasar de tres carriles a un único carril. Durante la salida de los vehículos, los principales flujos de circulación se registran el miércoles a la tarde, entre las 15.00 y 20.00 horas, y el Jueves Santo a la mañana, entre las 08.00 y 14.30 horas.

Estos dos días, durante la tarde del miércoles y la mañana del Jueves Santo, en caso de que las retenciones sentido Burgos/Madrid superen los 6 kilómetros, se procederá a la habilitación de varios carteles de tráfico provisionales y se recomendará como vía alternativa el uso de la antigua N-1, que discurre en paralelo a la A-1. Este trayecto es ligeramente más largo, pero permite desdoblar el tráfico y aligerar el flujo de vehículos, ha apuntado la directora de Tráfico.

En la Operación Retorno, el Lunes de Pascua, se suelen registrar grandes flujos de tráfico, entre las 12.00 y las 22.00 horas, dado que la vuelta del período vacacional se realiza de una forma más concentrada que en la Operación Salida.

INICIO DE LA ITZULIA

Este año, el Lunes de Pascua, 6 de abril, coincidirá con el inicio de la Itzulia. La primera etapa de esta carrera ciclista se disputará ese día con salida y llegada en Bilbao y originará importantes afecciones, ya que se producirán cortes en Bilbao y su entorno entre las 12.45 y las 18.00 horas.

Por ello, la directora de Tráfico ha recomendado a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación y tener en cuenta estas incidencias.

"PRUDENCIA"

Estibaliz Olabarri ha pedido prudencia ante los desplazamientos previstos durante Semana Santa y ha recordado que desde el Gobierno Vasco trabajan con una 'Visión Cero Víctimas', una estrategia que "implica también la concienciación y el compromiso de toda la ciudadanía sobre la importancia que tiene conducir de forma responsable".

"No nos cansaremos de insistir en las recomendaciones habituales", ha asegurado, para aconsejar planificar los viajes, informarse antes de salir, conducir con prudencia, respetar las normas, hacer caso de las instrucciones de los agentes de tráfico y "no bajar la guardia en ningún momento". "Lo verdaderamente importante no es salir de vacaciones y llegar al destino, sino regresar a casa sanos y salvos", ha reiterado.

DATOS DE 2025

El año pasado no hubo ningún fallecido durante la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa y tampoco hubo ninguna persona herida grave por accidente de tráfico. Sin embargo, se registraron un total de 110 accidentes, un 13% más que el año anterior.

Para evitar situaciones de riesgo y para garantizar que el tráfico discurra con la mayor garantía de seguridad, el Gobierno vasco recomienda estar informados de la climatología, a través de Euskalmet, y del estado del tráfico, por medio del número de teléfono 011, de la página web de Tráfico (www.trafikoa.euskadi.eus) o de la cuenta de la red social X @trafikoaEJGV.