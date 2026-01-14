El Gobierno Vasco prevé movilizar mil viviendas protegidas mediante varios proyectos piloto

La jornada ha sido inaugurada por la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, y el consejero de Vivienda, Denis Itxaso. - GOBIERNO VASCO

El Gobierno Vasco impulsará en este inicio de año varios proyectos piloto a través de los que prevé movilizar en torno a mil viviendas protegidas mediante de la aplicación de las medidas de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y Eudel han reunido este miércoles en Vitoria-Gasteiz a alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de Euskadi en una sesión formativa centrada en el despliegue de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, aprobada por el Parlamento Vasco el pasado 11 de diciembre.

El encuentro se ha celebrado con el objetivo de explicar las nuevas herramientas que incorpora la norma para acelerar la planificación urbanística municipal y maximizar la producción de vivienda, especialmente protegida, en un contexto de tensionamiento residencial.

La jornada ha sido inaugurada por la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

En su intervención, Itxaso ha explicado que esta ley "es el instrumento del que nos hemos dotado para remover esos obstáculos que han provocado esta crisis de vivienda y avanzar hacia estos objetivos con ambición y con un claro espíritu reformista".

Entre las principales medidas de esta norma, ha destacado las orientadas a lograr "una mayor agilidad en los trámites urbanísticos" mediante la creación de la figura del proyecto de actuación prioritaria, que ha calificado de "carril rápido a la vivienda protegida", al integrar trámites en un único procedimiento y reducir plazos.

A su vez, ha citado la creación de una reserva estratégica de suelo que establece un mecanismo para compartir el 15% de los aprovechamientos urbanísticos destinados al desarrollo de promociones de vivienda protegida.

La ley --ha añadido-- otorga "mayor flexibilidad y autonomía municipal", al permitir a los ayuntamientos ajustar las reservas de vivienda protegida entre el 75% y el 60%, al "desbloquear" bienes y al activar suelos ya calificados para hasta 75.000 viviendas protegidas.

SANCIONES

El consejero también ha puesto de manifiesto que la nueva ley contribuye a la protección de las personas demandantes de vivienda mediante un régimen sancionador para quienes incumplan medidas como los topes en alquiler o las prórrogas extraordinarias. Asimismo, se contempla la suspensión del registro de nuevas viviendas o habitaciones de uso turístico, "con el fin de paliar la reducción de la oferta destinada a vivienda habitual".

Al margen de la ley, ha explicado que el Gobierno Vasco tiene previsto aprobar en las próximas semanas el decreto de habitabilidad para los locales comerciales que se quieran convertir en viviendas, sobre el que ha indicado que aporta herramientas "para que esa transformación se haga en condiciones de éxito".

El consejero ha expresado su esperanza de que esta jornada "anime a participar activamente en proyectos piloto que servirán para abrir camino en el despliegue de todo el potencial que esta nueva ley proporciona". En este sentido, ha advertido de que no abordar el desafío de la vivienda "con apertura de miras y con sentido de la urgencia" sería "un error".

El Gobierno Vasco llevará a cabo, en este inicio de año, distintos proyectos piloto que permitirán aplicar de manera práctica las medidas de la ley de medidas urgentes y servir de referencia a los municipios.

En conjunto, estos proyectos prevén movilizar en torno a mil viviendas protegidas, entre ellas 525 en Portugalete. En paralelo, Itxaso ha informado de que el Departamento ya ha recibido el diseño de seis proyectos de 'levantes' sobre edificios residenciales del propio Departamento o de sus sociedades públicas, ubicados en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Leioa, Arrasate y Mutriku, con una primera previsión de 250 nuevos alojamientos dotacionales.

SEMINARIO EN BILBAO

El consejero ha avanzado que el 2 de marzo se celebrará en Bilbao un seminario específico para presentar en detalle los seis proyectos piloto de levantes en promociones públicas, una iniciativa que aspira a aportar a Euskadi hasta 2.000 nuevos alojamientos dotacionales, que se sumarían a los 1.000 que ya gestiona Alokabide en el conjunto del territorio.

Por su parte, Apraiz ha afirmado que la situación de la vivienda "exige una acción inmediata" por parte de las instituciones. Además, ha asegurado los ayuntamientos tienen un papel "imprescindible" para que las medidas urgentes recogidas en la ley puedan aplicarse.

CONSENSOS Y ALIANZAS

"La vivienda es una prioridad para todos los alcaldes y alcaldesas, pero no solo de Euskadi, sino también de Europa", ha asegurado.

La presidenta de Eudel ha subrayado la importancia de simplificar procedimientos, de agilizar la gestión del suelo; y, sobre todo, de "tejer consensos y alianzas para ofrecer recursos tangibles a nuestros vecinos y a nuestras vecinas".

En este sentido, ha afirmado que "hacer ciudad no es solo construir vivienda, es crear barrios con servicios, con actividades económicas y con cohesión social".