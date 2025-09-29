Gobierno vasco dice que no puede mediar en el tema del SMI y que la solución a no negociar no pueden ser los tribunales

Cree que pueden acudir al CRL como oyentes o interesados si lo acuerdan las partes y llama a sindicatos y patronal a sentarse a negociar

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ha afirmado que no puede mediar en el conflicto en torno a un salario mínimo propio como le ha pedido ELA y LAB, además de otros sindicatos, que este lunes han advertido que demandarán ante el TSJPV a Confebask si rechaza negociar este tema tras haber planteado una solicitud de conciliación en el CRL. El Ejecutivo vasco entiende que la solución a no negociar "no pueden ser los tribunales", según han informado fuentes de esta consejería a Europa Press.

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde y Hiru han registrado una solicitud de conciliación en el CRL para que Confebask negocie un salario mínimo propio en Euskadi y Navarra y han advertido de que, si no lo hace, presentarán una demanda contra la patronal vasca ante el TSJPV. Además, han solicitado al Gobierno Vasco que actúe como mediador en el conflicto.

Las mismas fuentes han recordado que la posición del Gobierno con esta cuestión siempre ha sido la de "abogar por el diálogo y la negociación" para alcanzar, en el tema del SMI y de cuantos puedan afectar al mercado de trabajo "acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras y la competitividad de las empresas". "Y ello porque el diálogo y la negociación entre los agentes sociales es la mejor fórmula para equilibrar las distintas posiciones", ha manifestado.

Además, desde el Departamento dirigido por Mikel Torres, han recordado que siempre han mostrado su predisposición a ayudar a que este diálogo se produzca y, de hecho ha recordado que en el programa de gobierno se hace referencia explícita a que "en el seno de la Mesa de Dialogo Social se pueda abordar de manera tripartita este asunto".

El Gobierno vasco ha subrayado que en julio publicaron un "estudio riguroso" sobre los salarios y el SMI que "pretendía ser un instrumento de reflexión y análisis para el diálogo".

En este sentido, ante la solicitud de conciliación sobre un conflicto colectivo registrada este lunes en el CRL por ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru, en la que se pide la mediación del Departamento, ha asegurado que "la solución a la falta de negociación no pueden ser los tribunales de justicia".

"Ni en política, ni en el mundo del trabajo se deberían solucionar los problemas y las distancias acudiendo a los tribunales", ha manifestado el Departamento de Torres. Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento a los sindicatos y la patronal para que "se sienten a negociar".

Asimismo, ha recordado, ante esa solicitud en el CRL, que existen unos procedimientos de trabajo pactados entre los agentes sociales y que deben seguir, por lo que estará "a lo que el CRL y el PRECO soliciten y digan". "Nosotros no podemos mediar, pero podemos acudir como oyentes o interesados si lo acuerdan las partes. Estamos a disposición del CRL", ha manifestado.