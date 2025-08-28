Gobierno Vasco recomienda reforzar las medidas preventivas ante la detección de casos de gripe aviar en aves silvestres

Asegura que no existen motivos de alarma para la población

VITORIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recomendado a los ayuntamientos reforzar las medidas preventivas ante la detección de casos de gripe aviar en aves silvestres, con el objetivo de que apliquen iniciativas para "prevenir y proteger de manera anticipada, sin que existan motivos de alarma para la población".

Así lo ha trasladado este jueves en un comunicado, en el que ha informado de que en las últimas semanas se han identificado algunos casos de gripe aviar en gaviotas del entorno, principalmente en la costa de Bizkaia.

La Consejería ha explicado que la gripe aviar es una enfermedad vírica común en aves silvestres acuáticas en todo el mundo. En general, este virus se transmite principalmente entre animales y solo en casos excepcionales puede afectar a las personas.

La Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco ha recalcado que el riesgo de contagio "es muy bajo" para la población general. No obstante, y siguiendo las recomendaciones técnicas internacionales, Salud Pública ha recomendado a los ayuntamientos, y especialmente a los costeros, que intensifiquen las medidas de prevención y vigilancia, con el fin de "proteger la seguridad de las personas trabajadoras en las actividades de limpieza y mantenimiento en espacios públicos".

Teniendo en cuenta que en muchas zonas públicas de los municipios se producen en momentos puntuales del día concentraciones de aves silvestres, especialmente gaviotas, desde la Dirección de Salud Pública han emitido una serie de medidas preventivas a tener en cuenta, como intensificar las operaciones de limpieza y desinfección de superficies de concentraciones de aves silvestres.

Asimismo, ha aconsejado efectuar el vaciado de papeleras y basura de los lugares públicos donde se acumulen gaviotas u otras aves silvestres y garantizar las medidas de protección individual en las personas trabajadoras que realicen las operaciones de limpieza o cualquier otra actividad en la que se entre en contacto con aves enfermas o muertas.

Por otra parte, ha recordado a las brigadas y personal de limpieza que, en caso de encontrar aves muertas o enfermas, deben ponerse en contacto con los teléfonos habilitados por las Diputaciones Forales para su recogida.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

La Dirección de Salud Pública ha subrayado que "la situación está bajo control" y que "las medidas adoptadas buscan prevenir y proteger de manera anticipada, sin que existan motivos de alarma para la población". "El riesgo de transmisión a personas ajenas a estos entornos profesionales se considera muy bajo", ha incidido.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco continuará siguiendo la evolución de la situación en estrecha colaboración con los servicios de sanidad animal de las Diputaciones forales y mantendrá informados a los municipios, especialmente a los costeros, sobre cualquier novedad de interés.