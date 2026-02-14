Gobierno vasco reconoce a 41 personas por su labor en el ámbito de la Protección civil

Reconocimiento a 41 personas por su labor en el ámbito de la Protección civil - SEGURIDAD

La Academia Vasca de Policía y Emergencias ha acogido este sábado el acto de entrega de las medallas al Mérito en Emergencias y Protección Civil 2025 a 41 personas que el pasado año destacaron por su labor en el ámbito de la Protección Civil.

El acto, que se celebra todos los años con motivo del Día Europeo del 112 (11 de febrero), ha estado presidido por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha entregado las distinciones acompañado por el Director de meteorología y Atención de Emergencias, Joseba Zorrilla.

Durante el acto se han otorgado 41 medallas, una con distintivo rojo (el más alto) y otras 42 verdes, a 41 personas que han protagonizado actuaciones especialmente meritorias en el ámbito de la protección civil a lo largo del último año. Además, se han entregado 41 diplomas acreditativos a voluntarios municipales de protección civil que cumplen 10 y 25 años de servicio.

El consejero de Seguridad ha agradecido la "generosidad y el coraje" de las personas reconocidas ante "momentos de gran tensión y dureza" y ha subrayado que "ejemplos" como los que se han conocido y reconocido este sábado "reafirman el poder de la solidaridad para cambiar vidas". "Las acciones de todas las personas que hemos reconocido hoy sirvieron para salvar vidas", ha añadido.

El acto celebrado en Arkaute también ha servido para reconocer el trabajo del sistema vasco de emergencias en situaciones extremas ante las que Euskadi ha mostrado su solidaridad como son la dana de Valencia o los incendios registrados el verano pasado en Castilla y León.

El consejero de Seguridad Bingen Zupiria también ha destacado la "solidez" del sistema vasco de Emergencias, subrayando que es un sistema que está "en un continuo proceso de mejora".

"Es un sistema que funciona gracias a la colaboración de todos los agentes que lo conforman. Que funciona gracias al buen hacer de las personas que trabajan las 24 horas los 365 días del año para ofrecer un servicio de calidad y cercano porque es el valor de la atención en emergencias, la cercanía. Una cercanía que nos sirve para empatizar con las personas que, en situaciones, muchas veces, límites se ponen en contacto con nosotros para darles una solución a su problema. Una cercanía que nos lleva dar un trato excelente"", ha añadido.

SOS DEIAK 112

Durante 2025 el servicio SOS Deiak-112 atendió 803.169 llamadas y gestionó 272.730 incidentes, un 8,97% más que el año anterior. El 53% de las llamadas atendidas fueron de Bizkaia, el 30,51% de Gipuzkoa y el 15,79% de Araba.

Respecto a los incidentes gestionado el 50,40% se ubicaron en Bizkaia, el 30,88% en Gipuzkoa y el 17,51% en Araba. El 1,21% restante fueron incidentes ubicados fuera de Euskadi. La mayor parte de los incidentes gestionados estuvieron relacionados con urgencias médicas (20,25%), seguridad ciudadana (17,53%), detección de peligros en la vía pública (16,14%), accidentes de personas (12,99%) y accidentes de tráfico (7,79%).

El consejero de Seguridad ha subrayado que "la respuesta a todas estas incidencias requiere una revisión y mejora continua de los protocolos". "Y en eso estamos, aprendiendo continuamente. El deseo de mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía nos impulsa a esta formación continua", ha añadido.

También ha precisado que el año pasado se recibieron en el servicio SOS Deiak-12 un total de 345 comunicaciones relacionadas con simulacros. "Unos simulacros que nos sirven para estar preparados ante diferentes tipos de emergencias. Un incendio, unas inundaciones, un terremoto, un accidente. Estamos en un permanente estado de mejora continua para seguir fortaleciendo nuestros servicios públicos y ofreciendo a la ciudadanía, a las personas, la mejor de las respuestas ante situaciones, muchas veces, extremas", ha declarado el consejero.

La app de SOS Deiak tuvo el año pasado 20.492 descargas sumando así un total de 127.525 descargas. El servicio de emergencias 112 recibió 3.641 llamadas desde la app generando, en total, 1.231 incidentes.

La aplicación de SOS Deiak es gratuita y permite la comunicación directa con el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (112 SOS Deiak), a través de una llamada telefónica al 112 que incluirá la posición GPS.