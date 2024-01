Gobierno Vasco recuerda al central que los tres meses para materializar las tres primeras competencias "avanzan"

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha recordado este lunes al Gobierno central que los tres meses que pactó con el PNV en el acuerdo de investidura para materializar las tres primeras competencias del Estatuto de Gernika pendientes de transferir a Euskadi "avanzan" y que "algo habrá que hacer de aquí a febrero".

Erkoreka se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al plazo de tres meses que el Gobierno Vasco dio por iniciado el pasado 19 de diciembre con la primera reunión mantenida entre ambos gobiernos para negociar el traspaso a Euskadi de nuevas competencias.

Así, el consejero ha afirmado que el pasado 26 de diciembre se celebró el último Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico y que el lehendakari, Iñigo Urkullu, trasladó a los consejeros que aún no sabe cuándo se van a celebrar las elecciones autonómicas y que, por lo tanto, "hiciéramos una planificación a partir de enero como si todo siguiera igual".

"ALGÚN PASO"

En este sentido, ha asegurado que en su agenda no hay prevista ninguna reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, y que, aunque ha habido "algún contacto sobre las cuestiones pendientes" entre representantes ambos gobiernos, "aún no hay ninguna decisión".

"Es cierto, por otro lado, que en el acuerdo de investidura que el Gobierno firmó con el PNV se establecía un plazo de tres meses para comenzar a dar los primeros pasos. Los tres meses avanzan, y algo habrá que hacer de aquí a febrero, habrá que dar algún paso, porque los compromisos están ahí y son para cumplirlos", ha advertido.

De esta manera, el vicelehendakari primero ha asegurado que el Gobierno Vasco tratará, "como siempre", de que los compromisos adquiridos se cumplan, y que hará "todo lo que esté en nuestra mano" para materializar las transferencias pendientes. "Que no sea por nosotros que no se cumple un compromiso, que no sea porque no hemos hecho lo que se debe hacer o porque no hemos dado los pasos necesarios", ha añadido.