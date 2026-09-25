El Gobierno Vasco recurrirá ante el Supremo la sentencia que anula el decreto sobre el euskera en el sector público

El lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) que anula un decreto de 2024 sobre normalización del uso del euskera en el sector público, según ha anunciado el lehendakari, Imanol Pradales, que ha advertido de que su gobierno "seguirá actuando con rigor y con respeto, pero defendiendo sin complejos el avance de la normalización" de la lengua vasca.

Pradales ha realizado este anuncio en el pleno de control del Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta de Vox sobre la sentencia del TSJPV que anula el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector publico vasco, al considerar que peca de "insuficiencia" en su memoria económica.

La única representante de Vox en la Cámara vasca, Amaia Martínez, ha preguntado a Pradales acerca de las razones por las que el Gobierno Vasco "hizo caso omiso" del informe de la Oficina de Control Económico, algo que --según ha destacado-- "ha motivado la anulación" de este decreto, una norma que Martínez ha atribuido a la política lingüística "discriminatoria y fracasada" del Ejecutivo vasco.

En su respuesta, el lehendakari ha afirmado que "no es cierto que hayamos hecho caso omiso al informe de la Oficina de Control Económico". "Este informe formó parte de la tramitación del expediente, tuvo su análisis y su valoración, al igual que el resto de informes, memorias y consideraciones técnicas y jurídicas que acompañan al decreto; y por lo tanto, se cumplieron todos los controles", ha manifestado.

Pradales ha añadido que "todavía no ha concluido el recorrido procesal" de este asunto, dado que la sentencia del TSJPV no es firme, por lo que ha anunciado que el Gobierno Vasco presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el fin de defender una norma "que nació con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de las y los vascos".

"MUY ESPAÑOL Y MUCHO ESPAÑOL"

"Vox siempre dice que no está en contra del euskera, pero su trayectoria, demuestra que lo está", ha manifestado el lehendakari, que ha lamentado que todas las iniciativas de Vox respecto a la lengua vasca tienen como único objetivo "cuestionar, recurrir, limitar cualquier medida destinada a impulsar la normalización lingüística".

Pradales ha atribuido esa forma de proceder a "una determinada concepción política de Estado español". "Muy español y mucho español", ha ironizado, aludiendo así a la popular expresión empleada en su día por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. El lehendakari ha precisado que esta es "la concepción de quienes dicen aceptar la existencia de la euskera, pero a la vez torpedean constantemente todo aquello que es necesario para garantizar su futuro".

Pradales ha advertido de que, pese a todo, el Gobierno Vasco "seguirá actuando con rigor y con respeto a los mecanismos de control, pero defendiendo sin complejos el avance de la normalización" del euskera.