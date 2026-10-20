Gobierno Vasco reitera su compromiso de asumir el máximo incremento que establece el Estado (4,5%) para los funcionarios

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha manifestado a los sindicatos de la Mesa de la Función Pública su compromiso de asumir el máximo incremento que establece el Estado (4,5%) para el personal público, siempre y cuando se apruebe en la regulación que permita llevar a cabo este incremento. Además, ha avanzado que impulsará el trabajo con los diferentes sectores para abordar la posible reducción de jornada a 32 horas.

El ejecutivo autonómico ha presentado este martes en la Mesa General sus propuestas sobre retribuciones, jubilación parcial, rejuvenecimiento de plantillas y ayudas sindicales, y continuará trabajando con los sectores en materias como jornada, temporalidad y salud laboral.

Según han informado fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, en el encuentro el Gobierno Vasco ha trasladado distintas propuestas y líneas de trabajo en materia retributiva, jubilación parcial, rejuvenecimiento de las plantillas, temporalidad, jornada laboral, euskera y salud laboral.

Entre las cuestiones analizadas se encuentran las previsiones incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2027 y la evolución de las retribuciones de las empleadas y empleados públicos. En este ámbito, la reunión ha permitido contrastar las posiciones de la Administración y de las organizaciones sindicales en relación con la subida salarial planteada, que los sindicatos consideran "insuficiente" para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Respecto al incremento salarial, el Ejecutivo ha precisado que está condicionado por el límite general que establece la normativa estatal para el conjunto del sector público, y ha mostrado su compromiso de asumir el máximo incremento que establece el Estado (4,5%) siempre y cuando se apruebe en la regulación que permita llevar a cabo este incremento.

JUBILACIÓN PARCIAL

Por otro lado, la Administración ha presentado a los sindicatos la instrucción para aplicar la jubilación parcial y el contrato de relevo, con el objetivo de ponerla en marcha en noviembre. Las organizaciones sindicales dispondrán de una semana para realizar sus aportaciones.

Según ha explicado, la regulación actual permite aplicar esta medida al personal laboral fijo, mientras que no se encuentra regulada para el personal funcionario.

También ha trasladado a los sindicatos los planes de rejuvenecimiento. Ante la petición sindical de extender estas medidas a los distintos sectores, ha señalado que se está constituyendo una mesa técnica específica para trabajar esta cuestión y avanzar en su desarrollo.

Además, se ha analizado la situación de la temporalidad y las consecuencias derivadas de recientes resoluciones judiciales sobre situaciones de abuso. Ante las solicitudes sindicales de reconocimiento de fijeza e indemnizaciones, el Gobierno ha respondido que está llevando a cabo un análisis interno por la relevancia de las decisiones que deben adoptarse.

JORNADA LABORAL

En relación con la petición sindical de establecer una semana laboral de 32 horas, ha defendido que cualquier análisis debe tener en cuenta las diferentes características y necesidades de los distintos servicios públicos.

Por ello, el Gobierno impulsará el trabajo con los diferentes sectores para abordar la cuestión atendiendo a sus respectivas realidades, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre ámbitos como Osakidetza, Ertzaintza o los servicios administrativos.

Por otro lado, el Gobierno ha presentado una propuesta para la liquidación de las ayudas sindicales correspondientes a 2025. Las organizaciones sindicales han planteado tanto la cuantía como las cantidades pendientes de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, una cuestión que será analizada por la Administración.

La reunión ha abordado también la política lingüística en el empleo público y la situación de la modificación del decreto de 2024. La Administración ha precisado que, tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre un defecto de forma relacionado con el recurso de Vox, es necesario analizar esa cuestión antes de avanzar.

EPISODIOS DE CALOR

Finalmente, las organizaciones sindicales han planteado la necesidad de anticipar las medidas frente a episodios de calor en centros de trabajo, centros educativos y hospitales, solicitando información sobre protocolos e inversiones previstas.

La Mesa General ha permitido así contrastar posiciones y avanzar en diferentes líneas de trabajo, con el objetivo de continuar abordando las condiciones laborales del personal público desde el diálogo con las organizaciones sindicales y atendiendo a las particularidades de los diferentes servicios públicos.