El Gobierno Vasco solicita al Ejecutivo central el traslado temporal del 'Guernica' de Picasso a Euskadi

Reunión de la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun - IREKIA

BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha solicitado al Ejecuivo central el traslado temporal de la obra "Guernica", de Pablo Picasso, a Euskadi, en el marco del 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha reiterado esta petición al ministro de Cultura en un encuentro celebrado en Madrid, subrayando su "profundo significado histórico, simbólico y emocional" para la sociedad vasca, así como "un gesto de reparación y dignificación".

La solicitud, ya trasladada por el lehendakari, Imanol Pradales, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantea el traslado temporal de la obra durante nueve meses, entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, al Museo Guggenheim de Bilbao. El Ejecutivo vasco considera que este gesto tendría un "alto valor simbólico en un contexto especialmente significativo", marcado por el 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

En este marco, Bengoetxea ha subrayado que "el traslado del 'Guernica' contribuiría a reforzar la memoria histórica y a proyectar, desde el presente, un mensaje claro en favor de la democracia, la libertad y la convivencia".

ENCUENTRO "CONSTRUCTIVO"

La vicelehendakari ha destacado que el encuentro ha sido "constructivo" y ha permitido reforzar la relación bilateral entre Euskadi y el Gobierno central, desde el "respeto a las competencias y con la voluntad de mejorar la coordinación" entre instituciones.

En este marco, el Gobierno Vasco ha trasladado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, varias cuestiones "prioritarias": la necesidad de revisar el IVA aplicado al arte para alinearlo con Europa y fortalecer el sector; el avance del Estatuto del Artista, ámbito en el que Euskadi ya ha impulsado mejoras fiscales junto a las diputaciones forales; y la consolidación del Alto Horno de Sestao como referente de patrimonio industrial mediante un compromiso de financiación compartido.

Asimismo, se ha incidido en la importancia de mejorar la coordinación en las políticas culturales y en los mecanismos de gestión entre el Estado y las comunidades autónomas.