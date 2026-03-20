Gobierno Vasco urge al del Estado a responder a su propuesta de reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos

1071209.1.260.149.20260320132220 La vicelehendakari primera del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea - EUROPA PRESS

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera del Gobierno Vasco, Ibone Bengotxea, ha urgido al Ejecutivo del Estado a responder a su propuesta de reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos porque, "día que pasa, día que probablemente se aleje más la posibilidad de que la viabilidad de la empresa sea garantizada".

El Ejecutivo de Euskadi planteó una fórmula "extraordinaria" que permitiría "abrir una vía legal" para que la sociedad estatal SEPI "pueda reestructurar la deuda" de Tubos Reunidos.

En declaraciones los medios de comunicación en Bilbao, Bengoetxea ha avisado que este es "un momento decisivo para la empresa" en el que hay que tomar decisiones. En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco ha trasladado al del Estado una propuesta concreta para que la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos "pueda ser posible".

"Es una propuesta que está estudiada, pensamos que es perfectamente válida, y le toca al Gobierno español valorarla y ofrecer una respuesta. Cada día que pasa sin que tomemos una decisión es crítico. Día que pasa, día que probablemente se aleje más la posibilidad de que la viabilidad de esta empresa sea garantizada", ha destacado.

SOCIO INDUSTRIAL

En esta línea, ha querido recordar "cuál es la cadena de pasos para que esto sea posible, que es la entrada de un socio industrial, que garantice la viabilidad futura de esta empresa con solvencia".

"Para esto es necesario que haya paz social y, sobre todo, es necesario, en segundo lugar, que la deuda esté reestructurada. Y, después sí, podrá haber un socio industrial que entre a dotar a la empresa de la tranquilidad y de la seguridad que necesita", ha subrayado.

La vicelehendakari ha destacado que el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, "está ya tratando de buscar socios industriales, pero esto no va a ser posible si previamente no se desbloquea la reestructuración de la deuda".