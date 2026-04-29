Gobierno Vasco valora que el Parlamento europeo apoye una PAC "fuerte, diferenciada y con mayor presupuesto"

Archivo - Un trabajador transporta uvas. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha valorado que el Parlamento europeo defienda una Política Agraria Común (PAC) "fuerte, diferenciada y con mayor presupuesto". En este sentido, ha indicado que la PAC "no puede diluirse en esquemas estatales únicos ni competir con otras políticas" porque se trata de "un sector estratégico clave".

En un comunicado, la Consejería que dirige Amaia Barredo ha destacado que la posición del Parlamento Europeo sobre el futuro de la Política Agraria Común recoge "los principios que Euskadi ha defendido de forma sostenida desde el principio".

Así, ha valorado que la Eurocámara haya apostado por incrementar el presupuesto destinado a la PAC y rechazado "el modelo planteado por la Comisión Europea basado en planes únicos por Estado miembro, una propuesta que diluía el carácter común de esta política y generaba incertidumbre para el sector".

El Ejecutivo vasco ha incidido en que el Parlamento europeo ha defendido el mantenimiento de "políticas diferenciadas" para los ámbitos agrario y pesquero, "evitando su integración en marcos generales junto a otras políticas como la de cohesión, y previniendo así posibles dinámicas de competencia entre prioridades presupuestarias".

En palabras de la consejera Amaia Barredo, "esta decisión refuerza una visión de la PAC que compartimos plenamente: una política común, con identidad propia, dotada de recursos suficientes y centrada en garantizar el futuro del sector primario".

En este marco, ha subrayado que Euskadi ha venido "defendido con claridad que la PAC no puede diluirse en esquemas estatales únicos ni competir con otras políticas" porque se trata de "un sector estratégico, clave para el equilibrio territorial, la alimentación y nuestra identidad".

En este sentido, el Gobierno Vasco considera que la posición del Parlamento Europeo supone "un paso relevante para consolidar una PAC más sólida, coherente y eficaz", en línea con "las necesidades reales" del sector y de los territorios.

Por su parte, ha reiterado que continuará defendiendo este enfoque en el proceso de negociación europea, con el objetivo de asegurar "un resultado final que garantice estabilidad, financiación suficiente y reconocimiento a la diversidad agraria y pesquera de Europa".

"El futuro del primer sector pasa por una Europa que apueste de manera clara por su agricultura y su pesca, con políticas propias, diferenciadas y bien dotadas. Ese es el camino que hemos defendido y que hoy se ve reforzado", ha concluido Barredo.