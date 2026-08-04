Gobierno Vasco vincula el incremento a la incorporación de demandantes y no ve "deterioro" de la economía

La directora de Empleo del Gobierno Vasco, Arantza Martínez Tobalina, en rueda de prensa en Bilbao. - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco considera que el incremento del paro en Euskadi el pasado mes de julio, "más moderado que en los dos años anteriores", está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral tras el final del curso y "no a un deterioro a la actividad económica o una pérdida significativa de empleo".

Las oficinas del servicio público de empleo de Euskadi han registrado el pasado mes de julio 105.590 parados, lo que supone 1.378 más que en junio (+1,32%) y 599 más que en julio de 2025 (+0,57%), en función de los datos hechos públicos este martes.

Según ha explicado la directora de Empleo del Gobierno Vasco, Arantza Martínez Tobalina, en una rueda de prensa en Bilbao, el incremento mensual en el desempleo, "más moderado que los dos años anteriores", está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral tras el final de curso y "no a un deterioro de la actividad económica o a una pérdida significativa de empleo".

En este sentido, ha señalado que la población activa en Euskadi continúa creciendo. En concreto, en función de los últimos datos de Eustat, durante el segundo trimestre de 2026 la población activa ha aumentado en más de 10.000 personas respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la tasa de actividad se mantiene estable.

A su entender, este comportamiento refleja una mayor disposición de la ciudadanía a incorporarse al mercado laboral, un "fenómeno positivo" que, ha advertido, puede traducirse temporalmente en aumentos del paro registrado cuando las nuevas incorporaciones se producen a un ritmo superior al de la creación de empleo.

Además, ha explicado que la evolución sectorial también "refuerza" esta interpretación, ya que el desempleo ha disminuido en julio respecto al año pasado en sectores "estrechamente vinculados a la actividad productiva", como la industria (-1,95%), la construcción (-2,86%) y la agricultura y la pesca (-2,92%). También se ha reducido en los servicios (-0,81%), "el principal sector de empleo" de Euskadi.

Por contra, el incremento anual del desempleo se concentra en personas sin empleo anterior, un colectivo en el que, ha precisado Martínez Tobalina, suele registrarse una mayor presencia de personas que acceden por primera vez al mercado laboral.

En la misma línea, ha destacado el descenso interanual del desempleo entre las personas de 30 a 44 años (-0,82%), mientras que el incremento se concentra en los menores de 30 años, un "comportamiento coherente" con una mayor incorporación de nuevos demandantes de empleo, especialmente jóvenes, durante los meses de verano, una vez finalizada su formación.

Por otro lado, ha valorado la reducción interanual del paro en Álava, del 1,09%. Por su parte, Bizkaia y Gipuzkoa presentan "aumentos moderados" del 0,68% y del 1,40%, respectivamente.

Por lo que respecta a la contratación, con 71.060 contratos suscritos en Euskadi en julio, ha disminuido un 12,7% en relación a junio y del 9,8% en comparación con julio de 2025. Los contratos indefinidos ascienden a 16.543, lo que representa un 23,3% del total.

Las personas contratadas durante el pasado mes se cifran en 55.290, "sin diferencias significativas por sexo".

Además, la Comunidad Autónoma Vasca ha cerrado julio con 1.042.300 cotizantes a la Seguridad Social, tras perder 2.386 afiliados respecto al mes anterior. Sin embargo, en términos interanuales, la afiliación se ha incrementado en 19.001, un 1,86% más.

OPORTUNIDAD PROFESIONAL

Con estos datos, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha valorado que el mercado laboral vasco "mantenga su capacidad de atracción y siga incorporando nuevas personas a la actividad económica".

En este contexto, la directora de Empleo ha señalado que se continuarán reforzando las políticas activas de empleo y los programas de acompañamiento e inserción laboral para facilitar que estas nuevas incorporaciones "encuentren una oportunidad profesional en el menor tiempo posible".