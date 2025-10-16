Goia hace efectiva su renuncia a la Alcaldía de San Sebastián: "ha llegado el momento de decir adiós"

SAN SEBASTIÁN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hasta hoy alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha hecho efectiva este jueves su renuncia a la Alcaldía y de su cargo como concejal del PNV en el Pleno extraordinario convocado para tal efecto. El regidor donostiarra deja así su cargo tras 10 años al frente del Consistorio y cuatro como portavoz del grupo jeltzale. "Ha llegado el momento de decir adiós", ha manifestado.

Este pleno se ha realizado tras la sesión plenaria de Política General en el Consistorio donostiarra en el que Goia ha realizado balance de estos años al frente de la Alcaldía y ha enumerado los retos que afronta la ciudad en el futuro próximo.

En su última intervención como máximo responsable del Consistorio donostiarra, Eneko Goia, quien ha comenzado su discurso señalando que "ha llegado el momento de decir adiós", ha reiterado el "honor" que ha supuesto para él haber podido "trabajar por mi ciudad". Así, ha resaltado que, de las responsabilidades políticas que ha desempeñado, la de ser alcalde de la capital guipuzcoana es "la tarea más maravillosa del mundo".

Goia ha querido agradecer la "confianza" de los donostiarras, la "oportunidad" que le ha dado el PNV, al Ayuntamiento donostiarra y a todos sus trabajadores, a todos los miembros de las distintas corporaciones de estos 14 años con las que se ha construido "una relación de respeto".

También ha tenido palabras de agradecimiento para el grupo del PNV, para Jon Insausti por "aceptar la tarea de guiar la ciudad" tras su renuncia y, especialmente emocionado, sus más cercanos allegados que "ya no están" -su hermana, madre y padre han fallecido en su periodo en el Consistorio donostiarra- y para su familia. "Si vuestra ayuda no habría sido posible", ha manifestado.