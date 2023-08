Goia (PNV) cree que las negociaciones en Madrid "son endiabladas" y no descarta que pueda haber repetición electoral

BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, cree que las negociaciones para conformar un nuevo Gobierno del Estado y constituir las Cortes Generales están siendo "endiabladas", y no descarta que pueda haber repetición electoral.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Goia ha considerado que las negociaciones en Madrid tras las elecciones generales del pasado 23 de julio "son absolutamente endiabladas". "Básicamente estamos en manos de Junts que tampoco ha despejado lo que va a hacer de cara a la constitución de la mesa del Congreso", ha añadido.

Tras señalar que mañana se conocerá cuál es la postura de la formación de Carles Puigdemont al respecto", ha explicado que, en función de eso, se verá "cuáles son los escenarios que se abren de cara al futuro".

"Yo, sinceramente, sin saber demasiado, no descarto que uno de los escenarios que pueda suceder sea repetición electoral, que no me gustaría", ha concluido.