González defiende la conexión de Foronda con la intermodal de Júndiz y la integración ferroviaria de mercancías

Ramiro González - DFA

VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha defendido este jueves, durante la apertura de la XVIII edición del foro Transmodal, el desarrollo de una conexión funcional avanzada entre el aeropuerto de Foronda y la intermodal de Júndiz, y el apoyo a la integración ferroviaria específica para mercancías en el aeropuerto.

Ambas propuestas, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado, tienen como objetivo "consolidar Álava como un gran nodo logístico del suroeste de Europa y mejorar la competitividad de su tejido industrial".

Las actuaciones forman parte de la propuesta que el Gobierno Vasco ha trasladado a la Administración del Estado en el marco del órgano de coordinación de inversiones destinado al diseño del DORA III (tercer Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031).

González ha expresado su respaldo a este planteamiento y ha situado ambas iniciativas como el siguiente paso en el desarrollo de las infraestructuras logísticas del territorio. "Son dos propuestas concretas que supondrían un paso de gigante en la consolidación de Álava como gran hub logístico del suroeste de Europa", ha señalado.

La primera actuación plantea desarrollar una conexión funcional avanzada de Foronda con la intermodal de Júndiz. La segunda propone facilitar la integración ferroviaria específica para mercancías en el propio aeropuerto. El diputado general ha situado ambas conexiones como el siguiente objetivo tras la consolidación de la intermodal y los avances hacia una gestión próxima a las necesidades de la industria alavesa.

POTENCIAL DE INTEGRACIÓN

El planteamiento parte del papel de Foronda dentro del eje logístico Arasur-Júndiz-Foronda, uno de los principales espacios de desarrollo multimodal del norte peninsular. Durante su intervención, González ha leído la reflexión recogida en la propuesta del Gobierno Vasco, en la que se señala que la intermodal de Júndiz y su conexión con el Corredor Atlántico "refuerzan significativamente el potencial de integración ferroviaria, logística e intermodal de la infraestructura".

El diputado general ha compartido este análisis y ha defendido que el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz debe consolidarse como un nodo avanzado de integración multimodal dentro del Corredor Atlántico europeo.

González ha subrayado que estas propuestas abren un nuevo horizonte para las infraestructuras del territorio, aunque ha advertido de que su desarrollo requerirá inversiones importantes y un esfuerzo sostenido durante varios años. "No es sencillo. Hablamos de inversiones costosas, hablamos del medio plazo, de varios años de trabajo intenso, pero creo que son propuestas que pueden colocarnos en otra liga, en otro nivel", ha afirmado.

En este sentido, ha comparado el momento actual con el inicio de la reivindicación de la intermodal de Júndiz, al considerar que "estamos en el mismo punto en el que estábamos en el año 2015 cuando reivindicábamos la intermodal de Júndiz".

El diputado general ha recordado que aquella infraestructura exigió años de trabajo, negociaciones con el Gobierno español y su incorporación a sucesivas negociaciones relativas a los presupuestos generales del Estado.

GESTIÓN CERCANA

Tras hacer realidad la infraestructura, el siguiente objetivo era conseguir una gestión cercana a las necesidades del tejido industrial. González ha destacado, en este ámbito, la firma de la escritura de constitución de la unión temporal de empresas que gestionará la intermodal, con participación del consorcio vasco en el que está presente la Diputación Foral de Álava, a través de CTV.

A su juicio, esta experiencia "demuestra la importancia de mantener la colaboración institucional y empresarial para abordar ahora las nuevas conexiones propuestas para Foronda", señalando que "probablemente hagan falta un número de años similar para conseguir que esto se lleve a cabo", antes de apelar al trabajo conjunto para avanzar en ese objetivo.

Durante su intervención, Ramiro González ha explicado que el trabajo desarrollado durante la última década para fortalecer la posición logística de Álava ha respondido a "una clara visión industrial".

"La logística es un sector en sí mismo, pero también es un factor de competitividad fundamental para nuestra industria", ha señalado.

El diputado general ha destacado también la implantación de grandes operadores logísticos en Álava durante este periodo y el trabajo realizado para facilitar su llegada.

Asimismo, ha reconocido la colaboración con la Cámara y con la Autoridad Portuaria de Bilbao, y ha apelado a mantener ese trabajo compartido para avanzar en las conexiones entre Foronda, Júndiz y la red ferroviaria de mercancías.