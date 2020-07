González Laya dice que Euskadi no puede dejar "su silla vacía" en la Conferencia de Presidentes porque no se entendería

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, Arantza González Laya, ha afirmado que sería una "lástima" que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, no acudiera finalmente este viernes a la Conferencia de Presidentes porque, "en este momento, Euskadi no puede dejar su silla vacía" y cree que los ciudadanos y empresas vascas no lo entenderían.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha refirido a la decisión del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de no acudir a esa cita, que se celebrará este viernes en La Rioja, si antes no se convoca la Comisión mixta del Concierto, donde se debe pactar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit de Euskadi.

González Laya ha asegurado que sería una "lástima" que finalmente no acudiera porque, en estos momentos, Euskadi "no puede dejar su silla vacía". Según ha explicado, de lo que se trata ahora no es de discutir cómo se van a repartir los fondos europeos, sino de "construir las bases sobre las que se va a transformar la economía de nuestro país". "Y en eso Euskadi tiene mucho que decir", ha asegurado.

La ministra ha señalado que este jueves estuvo visitando varias empresas en Bergara, que en tres meses han pasado de "no tener nada" a tener una línea de producción de mascarillas y lo ha puesto como ejemplo de la transformación industrial que Euskadi "puede poner sobre la mesa y poner en valor".

"Y para eso tiene que ir a la mesa y, para eso, uno tiene que ir a la reunión. No me parece que, en estos momentos, los ciudadanos vascos y las empresas entenderían que la silla se quedara vacía porque lo importante ahora es un gran plan de recuperación y de reconstrucción de la economía, de modernización, de digitalización, descarbonización e inclusión", ha añadido.

González Laya ha asegurado que son "la base sobre la que se va a sustentar la competitividad de la economía a futuro" y "Euskadi tiene mucho que decir y contribuir".

Por ello, espera que, al final, eso sea lo que motive a Urkullu como al resto de presidentes a acudir a esta cita porque no se está en un momento en el que los ciudadanos entenderían que, "por una cosa o por otra, se abandone ese gran objetivo, que es utilizar esta tragedia que ha supuesto la pandemia para transformar la economía y la sociedad". "Ese es el tema de la cita de mañana", ha asegurado.