González niega cualquier trato de favor en la contratación de la hija de la diputada de Cultura en los Bomberos de Álava

La segunda teniente de diputado general y diputada de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y de Administración Foral, Cristina González, ha negado "con rotundidad" cualquier trato de favor o injerencia política en la contratación de la hija de la diputada de Cultura, Ana del Val, por el Organismo Autónomo de los Bomberos Forales de Álava, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula su nombramiento al haber personas que tenían "derecho preferente" en las listas de contratación.

La segunda teniente de diputado general y la diputada de Equilibrio Territorial y presidenta del Organismo Autónomo de los Bomberos Forales de Álava, Irma Basterra, ha comparecido este lunes en la comisión de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, para dar explicaciones a petición de las demandas de comparecencia solicitadas por EH Bildu, PP y Elkarrein Araba.

"Más allá más de controversias jurídicas que siempre se producen, se pone de manifiesto que las acusaciones de trato de favor son rotundamente falsas. La Diputación y el Organismo Autónomo de los Bomberos han actuado con total transparencia y rigor en las normas de selección y elaboración de las listas de contratación. Las bolsas siguen un criterio y se elabora una lista con las personas disponibles, excluyendo del listado a personas que se encuentran trabajando en la Diputación, como estaba la apelante", ha explicado.

Asimismo, ha aseverado que "se ha seguido el mismo procedimiento ordinario". "En la elaboración de los listados no se actúa desde la parte política, ya que lo efectúan los propios técnicos forales. Se ha actuado de la misma manera para cubrir vacantes. Ni hay, ni ha habido ningún trato de favor", ha reiterado.

En este sentido, ha manifestado que "sobra" pedir la dimisión de la diputada de Cultura, Ana del Val, puesto que "no tiene acceso a ningún listado ni ha intervenido en ningún procedimiento", al tiempo que ha reprochado "la acusación contra una persona y su familia".

"La sentencia no cuestiona la bolsa ni censura la actuación de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. La sentencia reconoce que ha habido un perjuicio a un ciudadano, todavía no es firme y se estudiará si hay que ir a casación o no", ha añadido González.

EL ORGANISMO DE BOMBEROS ANALIZA LA PRESENTACIÓN DE UN RECURSO

Por su parte, la presidenta del Organismo Autónomo de los Bomberos ha expuesto que, en la lista que Función Pública proporciona al organismo con las personas disponibles para acceder al contrato temporal de economista, "no figuraba el recurrente". "El organismo desconocía la existencia de terceros con derecho preferente y, por tanto, no pudo ser llamada. Se inadmitió su recurso de alzada por falta de legitimación al no acreditar ser titular de derechos o intereses legítimos en relación con este procedimiento", ha informado.

Posteriormente, el trabajador afectado acudió al contencioso administrativo, quien dio la razón a la Diputación, pero en la apelación, presentada ante el TSJPV, se da la razón al demandante. "Se dan dos sentencias contradictorias. Cuanto menos es controvertida y lo más importante es que no hay una sentencia firme aún", ha expuesto.

Al respecto, Basterra ha explicado que los servicios jurídicos del Organismo Autónomo de los Bomberos Forales de Álava "está analizando la interpretación de la sentencia" del TSJPV y la posibilidad de presentar "un recurso de casación" a la misma. "Estamos en plazo, ya que la sentencia no es firme", ha reiterado.

"FALTA DE AUTOCRÍTICA"

El juntero de EH Bildu Xabier Ullibarri ha reprochado "la falta de autocrítica" del Gobierno Foral al defender que "todo ha funcionado correctamente", cuando "el TSJPV sentencia que la contratación es totalmente irregular". "No se puede hablar de un procedimiento correcto cuando un ciudadano se ha visto perjudicado al no poder acceder a un puesto de trabajo que le correspondía", ha añadido, antes de demandar que "se cumpla la sentencia y no se acuda al recurso de casación".

La juntera del PP Ana Salazar ha reprochado que el diputado general de Álava, Ramiro González, "no acuda a dar explicaciones" ante su petición de comparecencia, por "unos hechos muy graves", al confeccionarse "una lista 'ad hoc' para que la hija de la diputada de Cultura accediera a dedo a ese puesto de trabajo". "En sus explicaciones se echan la culpa de un departamento a otro. En las listas se han saltado a una persona, cuando tenían la obligación de haberla llamado", ha censurado.

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha manifestado que "hay un problema evidente de que algo está funcionando mal a nivel de bolsas" en la Diputación Foral de Álava y que "los problemas de inestabilidad en el Organismo Autónomo de los Bomberos" contribuyen a agrandarlo. "El TSJPV ha condenado los hechos y ustedes aseguran que han actuado correctamente y no asumen ningún tipo de fallo, por lo que entiendo que recurrirán la sentencia", ha señalado.