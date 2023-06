González (PNV) recuerda a EH Bildu y PP que en la pasada legislatura firmaron "conjuntamente" 78 iniciativas en Álava

Oyarzabal dice que no tiene "ningún problema en coincidir" con EH Bildu en asuntos "en defensa de los alaveses"



El candidato a diputado general de Álava por el PNV, Ramiro González, ha reprochado a EH Bildu y PP que traten de "polarizar" la política y le "descalifiquen" por su disposición a pactar tanto con una como con otra formación, cuando "a la hora de la verdad" ambos partidos firmaron "conjuntamente" 78 iniciativas en las Juntas Generales en la pasada legislatura.

El portavoz foral del PP, Iñaki Oyarzabal, ha respondido a González que su grupo no tiene "ningún problema en coincidir" con EH Bildu, Podemos o cualquier otra formación en asuntos "en defensa de los alaveses", si bien ha asegurado que no tienen "ninguna coincidencia en planteamientos políticos" con la coalición soberanista.

Por su parte, el juntero de EH Bildu Xabier Valdor ha afirmado que su grupo solo ha coincidido con el PP sobre cuestiones "de sentido común y transversales en toda la sociedad alavesa". Además, y en referencia a los pactos de PP y Vox, ha subrayado que lo que EH Bildu "no va a hacer nunca" es "blanquear a los que están gobernando en diferentes comunidades autónomas contra los derechos de la mayoría".

El candidato a la reelección por el PNV, en su segundo turno de intervención en el debate de investidura que celebran este jueves las Juntas Generales de Álava, también ha recordado al PP los mensajes y decisiones de Vox contra las políticas contra la violencia machista o en defensa de los derechos de las personas LGTBI.

De esa forma, ha preguntado al portavoz foral de los 'populares', Iñaki Oyarzabal, acerca de su opinión respecto a los acuerdos de su partido con dicha formación en gobiernos de varias comunidades autónomas.

"REFLEXIONEN"

"Con lo que está ocurriendo estos días, ¿usted sigue creyendo que esos pactos son buenos? Reflexione. Ustedes tienen que decidir hacia dónde quieren ir. Si quieren constituir un partido conservador al modo europeo o quieren acordar con la ultraderecha", ha advertido al portavoz 'popular'.

En este sentido, y en referencia a la necesidad que tiene el PP del apoyo de Vox para gobernar en otras zonas del Estado, ha afirmado que "es mejor no tener el poder en algunos sitios". "No pasa nada, no hay que gobernar siempre y en todos los lados", ha indicado.

Asimismo, ha recordado los acuerdos logrados en la pasada legislatura entre el PP y EH Bildu en las Juntas Generales de Álava. El candidato del PNV ha destacado que ambas formaciones han firmado "conjuntamente" 78 iniciativas en los últimos cuatro años.

"Por eso sorprende escuchar algunos discursos. Sorprende escuchar a EH Bildu decir que hay que confrontar y combatir al Partido Popular", ha manifestado González, que también ha recordado las críticas del PP a los acuerdos logrados por el PNV y el PSE con la coalición soberanista.

González ha explicado que los acuerdos logrados entre EH Bildu y el PP en las Juntas no le parecen "mal". No obstante, ha precisado que lo que si le parece "mal" es que "mientras se firman los acuerdos, se descalifique completamente aquel con el que se acuerda y se diga prácticamente que hay que expulsarle de las instituciones". "Eso es lo que me parece mal; y eso lo hacen las dos formaciones políticas", ha añadido.

DISPOSICIÓN A ACORDAR

Por otra parte, ha recordado que en los ocho años que lleva como diputado general, ha gobernado "en minoría y en mayoría", actuando siempre con "transparencia" y buscando acuerdos con la oposición.

En este sentido, y a la vista de los resultados de las últimas elecciones --en las que PNV y PSE experimentaron un retroceso y pedieron la mayoría absoluta en Álava-- se ha mostrado dispuesto a gobernar "con más transparencia y humildad", incrementado la "colaboración" con el resto de grupos.

"MANIQUEÍSMO"

En respuesta a las alusiones de González a los acuerdos entre EH Bildu y PP, Oyarzabal ha reprochado al candidato 'jeltzale' su "maniqueísmo", dado que en la mayor parte de las iniciativas a las que ha hecho alusión se produjo una coincidencia entre la "mayoría" de la oposición.

"Nosotros no tenemos ningún problema en coincidir, desde luego. Para pedir una ambulancia medicalizada no nos importa coincidir con quien sea. Hemos estado años pidiendo una ambulancia medicalizada para que dé servicio a los pueblos de Álava; y es verdad, a veces hemos coincidido en eso con Bildu o con Podemos", ha añadido.

Oyarzabal ha subrayado que "para coincidir en asuntos en defensa de los alaveses, en cuestiones sensatas, no nos importa coincidir". En todo caso, ha asegurado que su grupo no tiene "ninguna coincidencia en planteamientos políticos" con EH Bildu.

Por su parte, el juntero de EH Bildu Xabier Valdor ha afirmado que las materias en las que su grupo ha coincidido con el PP son cuestiones "de sentido común" y "cosas básicas y transversales en toda la sociedad alavesa".

"PACTOS OCULTOS"

Además, ha subrayado que los pactos a los que llega su grupo "son públicos y están firmados". "No sabemos si hay otros pactos que no son públicos y que no están firmados y hacia dónde nos pueden llevar esos pactos ocultos", ha advertido, en referencia a los posibles entendimientos entre el PNV y el PP sobre los que EH Bildu viene advirtiendo en las últimas semanas.

Además, ha incidido en que lo que EH Bildu "no va a hacer nunca" es "blanquear a los que están gobernando en diferentes comunidades autónomas contra los derechos de la mayoría".