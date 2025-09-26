González reclama "cambios legislativos" al Gobierno central para que Álava participe de la gestión de la DOCa Rioja

El diputado general pide "sensibilidad con el precio de la uva en un año complicado" para el sector

VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha reclamado realizar "cambios legislativos que permitan a Álava participar de forma más clara en la gestión de la Denominación de Origen Rioja" (DOCa), "compartida por tres comunidades autónomas", ante "las limitaciones que tienen las instituciones vascas para desplegar todo su potencial de apoyo al sector".

González ha realizado esta petición este viernes durante la visita que ha realizado el mandatario alavés a la localidad de Samaniego, con motivo de la vendimia en Rioja Alavesa.

"Debido a la falta de competencias en ámbitos clave como la gestión de la viña y la bodega, sentimos que tenemos las manos atadas. Necesitamos cambios legislativos que nos permitan participar de forma más clara en la gestión de la Denominación de Origen Rioja", ha demandado.

El mandatario foral ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que, "si realmente cree en la cogobernanza y la descentralización, lo demuestre compartiendo la gestión". "La cogobernanza se demuestra compartiendo la gestión", ha insistido, para solicitar, como medida urgente, que "el seguro agrario cubra el mildiu", una solicitud ya trasladada al Ministerio y que podría aplicarse "de forma inmediata".

Además, ha querido centrar el foco en la situación de Rioja Alavesa, que considera "especialmente sensible" en este momento. "Solo con más capacidad de gestión podremos ayudar más al sector en el momento en que más lo necesita", ha reiterado.

PRECIO DE LA UVA

González ha señalado que este año es "especialmente complicado" para el sector vitivinícola, debido a que "las condiciones climatológicas extremas y la fuerte incidencia del mildiu han obligado a multiplicar los tratamientos, encareciendo los costes para los viticultores".

Ante esta situación, la Diputación Foral de Álava ha activado una línea de apoyo específica para compensar estos sobrecostes, con el objetivo de mejorar la rentabilidad en un contexto adverso.

Según ha subrayado, "la carga de este año difícil debe repartirse entre todos los actores del sector", para "reclamar sensibilidad con el precio de la uva y una distribución justa del impacto entre viticultores, bodegas grandes y pequeñas".

A día de hoy se han recogido 30 millones de kilos de uva en la vendimia en Rioja Alavesa, de los cuales 6 millones corresponden a uva blanca. El año pasado, por estas fechas, se habían recogido 24 millones de kilos, lo que indica que la cosecha está más adelantada en comparación con 2024 y no necesariamente que sea más abundante.