González ve "lógico" el apoyo de EH Bildu a los presupuestos de Vitoria, ya que "quiere sustituir al PNV" en Euskadi

Archivo - Ramiro González - DFA - Archivo

VITORIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha considerado "lógico y legítimo" que EH Bildu haya acordado con el Gobierno municipal liderado por la socialista Marider Etxebarria los presupuestos de Vitoria-Gasteiz para este ejercicio, ya que "quiere sustituir al PNV y gobernar con el PSE-EE" en Euskadi.

González ha señalado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, que "es lógico" el apoyo de EH Bildu a los presupuestos en Vitoria-Gasteiz, ya que es "un aliado fiel del PSOE" en Madrid.

"Si EH Bildu es un aliado fiel del PSOE en Madrid, es lógico que lo sea también en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oka, ya que es coherente con su actuación", ha manifestado.

Tras considerar que "es bueno" que el Ayuntamiento gasteiztarra cuente con presupuestos, el diputado general de Álava ha argumentado que era la última institución en aprobar sus cuentas públicas, y EH Bildu "no había aprobado ningún acuerdo y no quería quedarse fuera de todos los acuerdos".

Ramiro González ha comparado los procesos negociadores llevados a cabo con la formación abertzale en las dos principales instituciones alavesas, para "constatar un comportamiento radicalmente diferente" de EH Bildu.

En este sentido, ha comentado que, mientras en el Ayuntamiento las partidas que incorpora al presupuesto "suponen 4 millones, ya que el resto ya estaban comprometidas", en la Diputación su "propuesta fue de más de 40 millones de euros, además de exigir un giro radical de 180 grados en las políticas forales para negociar".

"En ambos casos, los proyectos presupuestarios responden a los acuerdos de gobierno entre PNV y PSE, y, en un caso, aceptan el 99% del presupuesto municipal y, en el otro caso, una sola de las partidas que pedía en la Diputación es mayor que toda la cuantía del Ayuntamiento", ha desdeñado.