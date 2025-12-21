El 'Gordo' de Navidad ha caído cerca de una treintena de ocasiones en Euskadi, la última en 2023

Archivo - Agraciados con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023 correspondiente al número 88008 celebran su suerte en la administración donde compraron sus décimos, a 22 de diciembre de 2023, en Bilbao (archivo) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El premio Gordo del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad ha caído en administraciones de Euskadi cerca de una treintena de ocasiones, aunque algunas de ellas en varias localidades. La última vez en que este primer premio ha sido vendido esta comunidad autónoma fue el pasado 2023, con más de 14 millones de euros repartidos.

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, Bizkaia es el territorio vasco en que más veces se ha vendido el Gordo de Navidad. En 16 ocasiones se ha distribuido en Bilbao en 1814, 1908, 1933, 1937, 1955, 1957, 1960, 1963, 1970, 1986, 2007, 2012, 2018, 2020, 2022 y 2023. En Derio ha caído dos veces, en 2012 y 2018, y hay otras ocho poblaciones en las que se ha vendido en una ocasión.

Así, Ugao-Miraballes resultó agraciada con el 'Gordo' en 1986, Elorrio en 2007, Gernika-Lumo en 2018, y Barakaldo, Ermua, Etxebarri, Leioa y Ortuella en 2023.

En Gipuzkoa, San Sebastián ha recibido este premio en ocho ocasiones, en 1888, 1910, 1920, 1975, 1986, 2003, 2018 y 2023. Dentro de este territorio histórico, se ha vendido dos veces en Zarautz, en 2018 y 2023, y una en Villabona (1998), Azkoitia (2022), Eibar (2010), Errenteria (2023), Irún (1937), Lasarte-Oria (2018), Mondragón (2013) y Oñati (2008).

Finalmente, en el territorio de Álava, el primer premio de la Lotería de Navidad ha caído en Vitoria en los años 1830 y 2006, y en Oyón en 1998.

ÚLTIMO 'GORDO' EN 2023

La última vez que el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad ha sido vendido en administraciones de Euskadi fue en las navidades de 2023. El 88.008, cantado a las 13.16 horas en el octavo alambre de la novena tabla, dejó en Euskadi más de 14 millones de euros.

Más de la mitad se repartió en Leioa y Ortuella. En los dos casos, se vendió una serie del número premiado, por lo que se distribuyeron 4 millones en cada una de ellas. Además, en Zarautz se vendieron ocho décimos del 'Gordo', lo que supone 3,2 millones de euros en premios.

Asimismo, se vendieron algunos décimos del 88.088, premiados con 400.000 euros cada uno de ellos, en San Sebastián, Bilbao, Barakaldo, Errenteria, Ermua y Etxebarri.