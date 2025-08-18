Un grupo de bomberos de Gipuzkoa parte este lunes hacia León para reforzar las labores de extinción de incendios - DFG

SAN SEBASTIÁN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Servicio de Emergencias del Gobierno Vasco, ha activado un operativo especial para colaborar en la extinción de los incendios que afectan a la zona norte de Castilla y León.

Este lunes por la mañana, dos dotaciones compuestas por un total de 10 bomberos voluntarios de Gipuzkoa han partido hacia Castilla y León con el objetivo de reforzar las tareas de extinción en la zona, según ha informado la institución foral.

El grupo operativo está estructurado en dos unidades de intervención con sus correspondientes mandos: un mando operativo, un mando táctico y un mando coordinador estratégico.

El grupo operativo guipuzcoano se ha desplazado con un total de seis vehículos -tres ligeros y tres autobombas forestales pesadas- procedentes de los parques de Urola, Bidasoa y Oria. La intervención tendrá una duración prevista de tres días.

La diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, ha subrayado "el compromiso y la entrega" del personal voluntario que participa en esta misión. "Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los profesionales que se han puesto a disposición de este operativo. Su implicación es un ejemplo de compromiso colectivo y de servicio a la ciudadanía", ha expresado.

En esa línea, han recordado que el pasado viernes las instituciones de Euskadi -Gobierno Vasco y diputaciones forales- ya enviaron a la zona un helicóptero antiincendios para colaborar en las tareas de extinción.

Con esta nueva aportación de recursos humanos y materiales, la Diputación Foral de Gipuzkoa reitera su "compromiso de apoyo y solidaridad" en la lucha contra los incendios forestales que afectan a diferentes territorios del Estado, y pone a su disposición todos los medios disponibles a su alcance.