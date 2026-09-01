El Grupo Enigma homenajea a Juan Crisóstomo Arriaga en el quinto concierto del Ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio de Música Jesús Guridi acogerá este próximo domingo, a las 12.00 horas, el quinto concierto del Ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz, que correrá a cargo del Grupo Enigma-Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza y servirá como homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga con motivo del 200 aniversario de su fallecimiento.

El concierto permitirá acercarse a dos momentos destacados de la breve pero extraordinaria trayectoria del compositor vasco. Por una parte, se interpretará la 'Obertura en fa menor, op. 1', escrita en 1818, cuando Arriaga tenía tan solo 12 años; y, por otra, su 'Sinfonía en Re', compuesta en 1824.

Ambas obras podrán escucharse en una singular versión para nomento que traslada su dimensión orquestal a un formato camerístico y permite descubrir sus estructuras, contrastes y riqueza instrumental desde una nueva perspectiva, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El repertorio se completa con 'Tres movimientos perpetuos', de Francis Poulenc, y 'Children Suite', de Jirí Jaro. De esta forma, el programa establece un diálogo entre diferentes épocas y lenguajes musicales, desde el Romanticismo de Arriaga hasta la música del siglo XX, en consonancia con la trayectoria de Grupo Enigma y con el espíritu de la 25ª edición del ciclo, titulada 'Arquitecturas Insólitas'.

El Grupo Enigma-Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza es uno de los ensembles más versátiles y reconocidos del panorama musical nacional. Con una trayectoria especialmente vinculada a la música contemporánea, la formación combina su compromiso con la creación actual con una mirada abierta hacia repertorios de otras épocas.

Las entradas tienen un precio de siete euros y están a la venta en Entradium. Estudiantes menores de 30 años y personas desempleadas tendrán acceso gratuito.