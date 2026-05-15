El grupo mod barcelonés Brighton 64 actúa este viernes en Bilbao dentro de su gira de despedida

Brighton 64 - UNDERCOVER PRODUCCIONES

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo barcelonés Brighton 64 ofrece este viernes en Bilbao un concierto como parte de su gira de despedida de los escenarios, tras más de cuatro décadas en activo iniciadas en 1981, repartidas en dos etapas.

Según ha informado en un comunicado la productora Undercover Producciones organizadora de la cita bilbaína, el concierto tendrá lugar en la sala Crazy Horse a partir de las 21.00 horas, con entradas a 15 euros en anticipada y 18 en taquillas, y actuará como telonero el músico donostiarra Javier Sun (Scooters).

La banda que lideran los hermanos Albert y Ricky Gil anunció en un comunicado su separación definitiva en marzo de 2025, que vendría acompañada de la publicación de un nuevo álbum, titulado "Se traspasa" y lanzado en junio del año pasado y una gira de despedida que van a cerrar a finales de este año con conciertos el 28 de noviembre en la sala El Sol de Madrid y un último, previsto el 12 de diciembre en la sala Apolo de Barcelona.

La despedida del grupo también contará con dos proyectos cinematográficos, un documental que repasará su trayectoria y la banda sonora de una película de ficción. Su nuevo y último disco, titulado "Se traspasa", fue publicado por el sello BCore Disc.

En su comunicado de despedida, los integrantes de Brighton 64 confesaron que resultaba "difícil dar una noticia como esta", pero que la trayectoria de un grupo "tiene un principio y un final" y que había llegado ese momento para la banda.

Tras recordar que la primera etapa iniciada en 1981 acabó con un "extraño concierto" en la plaza de toros de Tomelloso en 1989, y que esta segunda etapa, iniciada en 2011, había sido "más estable y gratificante", pero que también había provocado "un cierto desgaste", el grupo aseguró que, en esta ocasión, no querían irse sin despedirse de todos los que les han "seguido, querido y protegido a lo largo de los años".

Por último, el grupo aseguraba que se despedía "con la sensación de haber alcanzado ya unos objetivos que nunca hubieran imaginado" cuando fundaron el grupo, por lo que les gustaría que esta despedida "fuera a lo grande".

A lo grande, concluían, "para nosotros, significa sacar un último disco con temas nuevos, canciones que puedan hacer compañía en el futuro a las canciones de siempre; y significa también tocar en directo en todas las ciudades que nos han acogido, porque nunca nos han dolido prendas a la hora de salir a la carretera y hacer kilómetros para reunirnos con nuestra gente".

Desde que se reunieron por última vez en 2011, Brighton 64 han editado cuatro álbumes y han tocado en infinidad de conciertos. La formación final del grupo, que actúa este viernes en Bilbao, la integran Albert Gil (guitarra) y Ricky Gil (voz y guitarra), junto con Enric Herrera (batería), David Abadía (bajo) y Jordi Fontich (teclados).