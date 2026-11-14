Un grupo de personas interrumpe un acto de campaña del PP en Hernani al increpar y lanzar objetos a militantes

SAN SEBASTIÁN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de personas ha interrumpido este sábado por la mañana un acto del PP vasco en Hernani (Gipuzkoa) al increpar a los miembros del partido mientras colocaban una mesa informativa y proceder al lanzamiento de distintos objetos, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar a las 11.30 horas, aproximadamente, cuando un grupo de personas ha acudido al lugar elegido por el PP vasco, la Parte Vieja de la localidad, para increpar a los militantes y lanzarles "huevos, petardos y cohetes", según ha detallado Seguridad.

Los agentes de la Ertzaintza personados en el lugar han procedido a la escolta de los miembros del Partido Popular sin que se hayan producido heridos, tras lo que se ha abierto una investigación para conocer los hechos. Por el momento no se han realizado detenciones.