Los grupos junteros presentan 379 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de Gipuzkoa para 2026

SAN SEBASTIÁN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos junteros de la Cámara foral han presentado un total de 379 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de Gipuzkoa para 2026. Además, EH Bildu ha presentado una enmienda a la totalidad a las Cuentas propuestas por el Gobierno foral de PNV y PSE para el próximo año.

Así, la Mesa de las Juntas Generales guipuzcoanas ha calificado 69 enmiendas parciales de Elkarrekin Podemos, 168 del Partido Popular, dos de PNV y PSE-EE y 140 de EH Bildu.

Además, la Junta de Portavoces ha convocado el Pleno de totalidad para el próximo miércoles 10, a las 09.30 horas. La sesión comenzará con la presentación del Proyecto de Norma Foral por un miembro de la Diputación Foral, "si lo estima oportuno".

A continuación, se procederá al debate de la enmienda a la totalidad, que en esta ocasión únicamente ha sido presentada por EH Bildu. La coalición soberanista tendrá 30 minutos para exponer sus argumentos, mientras que los grupos en contra contarán también con media hora para intervenir cada uno. A ello se sucederán los turnos de réplica y la explicación de voto -en caso de no haber participado en el debate-.