Guardia Civil de Bizkaia desarticula una trama de estafa del 'like' y perfiles falsos en una app de mensajería

BILBAO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de una investigación desarrollada por el Equipo @, ha desarticulado una trama dedicada a la estafa del 'like' que operaba mediante falsos perfiles por una aplicación de mensajería instantánea.

La operación deja cuatro investigados por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal y al menos nueve perjudicados nueve perjudicados residentes en Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias y Sevilla.

Según ha informado en una nota la Comandancia de Bizkaia, la operación se ha desarrollado en el marco de una investigación desarrollada por su Equipo @ las pesquisas han permitido esclarecer una actividad delictiva continuada y determinar la presunta participación de estas personas en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Los investigados habrían actuado utilizando perfiles falsos en aplicaciones de mensajería instantánea, desde donde captaban a las víctimas con falsas ofertas de ingresos rápidos y sencillos.

Las actuaciones se iniciaron tras una denuncia presentada por una víctima que manifestó haber sido agregada a un grupo de esta aplicación en el que supuestamente se ofrecían pequeñas remuneraciones económicas a cambio de realizar tareas simples relacionadas con redes sociales, como seguir perfiles o interactuar con publicaciones.

Para generar confianza, los autores realizaban pequeños pagos iniciales a los usuarios tras completar las primeras tareas, dotando de apariencia real y credibilidad al supuesto sistema de ganancias.

"IMPORTANTES BENEFICIOS"

Una vez conseguida esa confianza inicial, comenzaban a solicitar tareas más complejas que requerían realizar aportaciones económicas bajo la promesa de recuperar posteriormente cantidades superiores con importantes beneficios.

La cuantía exigida aumentaba progresivamente hasta que, llegado un momento, cesaban los pagos prometidos y se interrumpía cualquier comunicación con las víctimas, consumándose la estafa. Al principio se les pedían cantidades de 50 y 100 euros, hasta llegar a los 300 euros en algunas víctimas.

Durante las investigaciones, los agentes realizaron un análisis exhaustivo de movimientos bancarios y conexiones tecnológicas, logrando identificar a los titulares de varias cuentas bancarias empleadas para recibir el dinero procedente de las víctimas.

El estudio de estas cuentas permitió detectar un elevado volumen de operaciones compatibles con otros hechos similares y localizar al menos a otros ocho perjudicados adicionales.

La investigación permitió identificar víctimas residentes en diferentes puntos del territorio nacional, concretamente en Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias y Sevilla.

Por todo ello se procedió a la investigación de cuatro personas como presuntas autoras de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Barakaldo (Bizkaia).