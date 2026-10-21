Guardia Civil de Gipuzkoa intercepta 32 equipaciones falsas de la Real Sociedad y 84 pares de deportivas falsificadas

Equipaciones falsas de la Real Sociedad. - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Gipuzkoa ha interceptado 32 equipaciones falsas de la Real Sociedad que se enviaban de Asturias a Tolosa además de siete cajas con 84 pares de zapatillas deportivas falsificadas que se remitían desde Portugal a Irun.

Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa ambos envíos "fueron detectados durante una misma inspección" de la Patrulla Fiscal de este Cuerpo el pasado 15 de octubre, tras lo cual se instruyeron las oportunas diligencias.

Las mismas fuentes han señalado que "las apariencias pueden engañar", pero toda la mercancía inspeccionada resultó ser "falsificada" y, por tanto, constitutiva de un presunto delito de "fraude".