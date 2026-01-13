Gure Ardoak 2026 reunirá en Bilbao un centenar de bodegas y productores de bebidas de Euskadi en un showroom profesional

Archivo - Cata de vino - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BILBAO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá el próximo 26 de enero la segunda edición de Gure Ardoak, un showroom profesional que reunirá un centenar de bodegas y empresas de todas las categorías de bebidas de Euskadi con el objetivo de presentar la diversidad y calidad de la oferta vitivinícola y agroalimentaria de Euskadi.

Organizado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, con la colaboración de HAZI, Gure Ardoak 2026 está concebido como un espacio de encuentro profesional que facilitará el contacto directo entre productores vascos e importadores, prescriptores y profesionales nacionales e internacionales, favoreciendo el conocimiento de la oferta del territorio y el desarrollo de oportunidades de colaboración comercial.

"Las bebidas de Euskadi son el reflejo de nuestro territorio, de nuestro saber hacer y de una forma de entender la producción ligada a la calidad y la identidad. Gure Ardoak permite mostrar esa riqueza de manera conjunta y coherente, acercando nuestros vinos, sidras y otras bebidas a los profesionales que prescriben y deciden", según ha destacado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

El evento contará con la participación de alrededor de 100 bodegas y productores, representativos de las distintas denominaciones de origen y tipologías de bebida de Euskadi, entre las que se incluyen vinos DOCa Rioja Alavesa, Denominaciones de Origen Txakoli de Araba, Bizkaia y Getaria, sidra con Indicación Geográfica Protegida Euskal Sagardoa, cervezas artesanas Basque Beer, destilados de origen vasco y bebidas sin alcohol y de baja graduación.

Según ha precisado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, el formato del showroom está diseñado para fomentar un contacto "directo, cercano y personalizado con los elaboradores, permitiendo a los profesionales asistentes realizar catas profesionales de los productos presentados; conocer de primera mano la filosofía de producción, los valores diferenciales y el posicionamiento de cada proyecto; y acceder a información técnica y comercial relevante".

El encuentro se complementará además con un programa de visitas privadas a bodegas y productores, orientado a profundizar en el contexto territorial, cultural y productivo en el que se elaboran los vinos y sidras de Euskadi, ofreciendo una visión completa y coherente de la cadena de valor.

PROGRAMA Y CONTENIDOS PROFESIONALES

Gure Ardoak 2026 se celebrará el 26 de enero, en horario de 11.00 a 19.00 horas, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. A lo largo de la jornada se desarrollará un programa de actividades que incluirá charlas y mesas redondas en torno a dos ejes temáticos principales.

Además, se abordarán las principales tendencias en el mundo de las bebidas, las nuevas tipologías de producto y momentos de consumo y también se incluye la construcción de cartas de vino, analizando el equilibrio entre variedad, profundidad y simplicidad.

Asimismo, se han programado catas profesionales, orientadas a mostrar las tipicidades y tendencias de cada denominación y categoría de bebida y habrá espacios de degustación guiada, para descubrir la diversidad y singularidad de los productos presentados.

El encuentro prevé la asistencia de público profesional cualificado, entre el que se incluyen importadores, distribuidores nacionales e internacionales, cadenas de alimentación, sumilleres y profesionales del sector de la hostelería, "consolidando Gure Ardoak como una plataforma estratégica para el posicionamiento de los distintos agentes de la cadena de valor del sector de las bebidas de Euskadi", ha subrayado la Consejería.

La edición anterior de Gure Ardoak registró "una destacada participación y una excelente acogida por parte del sector, con 110 bodegas participantes y más de 500 visitantes profesionales", ha apuntado el Departamento.

El 85% de las personas asistentes manifestó su intención de volver a participar en una segunda edición, destacando "la calidad organizativa, el ambiente profesional y la amplitud y diversidad de la oferta", así como "la posibilidad de conocer en una sola jornada la riqueza del sector y establecer contacto directo con los productores".

Las catas profesionales fueron valoradas como "experiencias de gran interés y alto valor añadido, contribuyendo al descubrimiento de nuevos productos y proyectos".