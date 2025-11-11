'Hablar porno hablar' explorará la construcción de las masculinidades y la intimidad digital en Álava

VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del programa 'Hablar porno hablar' pondrá el foco en cuestiones como la construcción de las masculinidades, la intimidad digital, el consentimiento y la ética en las relaciones en el territorio alavés, para "reflexionar sobre la pornografía, un tema muy presente entre la juventud y que no es fácil afrontar en el seno de las familias".

La nueva edición de 'Hablar porno hablar' ha sido presentada este martes en rueda de prensa por Mikel Gómez de Segura, director del proyecto; Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Vital Fundazioa, y Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte, un proyecto puesto en marcha por Traspasos Kultur con el impulso de Fundación Vital y Diputación Foral de Álava.

Sus impulsores han señalado que la pornografía y su accesibilidad en internet "impactan de forma directa en la manera en que se relacionan las nuevas generaciones y en sus expectativas afectivas y sexuales". Así, con formato de teatro inmersivo, este programa busca no solo interesar y entretener, sino también catalizar preguntas y conversaciones.

La iniciativa está dirigida a escolares entre 14 y 17 años, y se desarrolla de lunes a viernes hasta el 21 de noviembre en Vital Fundazioa Kulturunea. Además, se han previsto tres sesiones abiertas al público general y a las familias, los días 14 de noviembre (euskera) y el jueves 20 y viernes 21 (castellano). Cada día se ofrecen dos pases, a las 18.00 y 19.30 horas.

El proyecto se plantea de manera original en un espacio para la reflexión poco habitual, en el que los escolares se ven literalmente inmersos en la escena y en el que, a través de personajes, pueden observar este controvertido tema desde diversas perspectivas. Combina diferentes recursos escénicos, técnicas performativas y material audiovisual cuidadosamente seleccionados y producidos para lograr el impacto deseado, respetando en todo momento la sensibilidad del público joven y su condición de menores de edad.

Estos elementos se integran para generar una experiencia sensorial y emocional que interpela a los participantes, buscando incomodar, provocar y despertar reacciones auténticas que sirvan de punto de partida para la reflexión.

Tras la representación, el espacio se transforma en un lugar de diálogo. El debate posterior, dinamizado con la colaboración del Centro Sexológico Emaize, invita a compartir reflexiones y preguntas surgidas durante la función, en un entorno seguro y participativo. "Porque hablar de porno no es solo hablar de sexo, sino también de cómo la educación sexual, la diversidad de deseos y la construcción de vínculos saludables pueden transformar la manera en que entendemos la intimidad y el placer en nuestra sociedad", han destacado sus organizadores.