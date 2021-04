Hacienda de Bizkaia detecta doce errores de cálculo en el sistema de la Renta, que afectan a unos 30.000 contribuyentes

Iruarrizaga asegura que son "casos cocrentos" y los ciudadanos "en ningún caso se verán perjudicadas por un fallo de Hacienda"

BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José María Iruarrizaga, ha pedido disculpas a los ciudadanos por los "errores" que se han producido en "casos concretos" en el nuevo sistema de la campaña de la Renta y ha asegurado que "en ningún caso" se verán perjudicados. Entre las incidencias detectadas, doce corresponden al cálculo de la declaración, que afectan a unos 30.000 contribuyentes, a los que se les "recalculará" de oficio por Hacienda.

Iruarrizaga ha realizado este martes, junto al director de Hacienda, Iñaki Alonso, un primer balance de la campaña de Renta 2020, transcurridas tres semanas desde su inicio con el nuevo sistema que, según han explicado, supone "un cambio de mucho calado" y en el que se han evidenciado "aciertos y errores, virtudes y carencias".

El diputado de Hacienda ha asegurado, hay personas que "han agradecido el cambio" porque supone presentar la Renta de manera "más fácil, segura y cómoda", pero también se han recibido, hasta este pasado lunes, 535 quejas relacionadas principalmente con problemas de acceso en los primeros días de la campaña, la visualización de datos y errores de cálculo en la aplicación web.

Iruarrizaga ha asegurado que la "complejidad" del sistema ha hecho cometer "algunos errores que asumimos y hemos corregido lo antes posible". Por ello, ha pedido disculpas a los afectados y les ha asegurado que "en ningún caso se verán perjudicadas por un fallo cometido desde Hacienda".

En todo caso, ha subrayado que los errores se han producido en "casos concretos" y no han sido "generalizados", y ha afirmado que la campaña de Renta "está teniendo buena aceptación". De hecho, ha apuntado, 171.676 personas han presentado ya sus declaraciones a partir de la propuesta recibida por Hacienda. El 88% de ellas lo han hecho por internet (144.071 en la web y 7.403 en la aplicación para móviles) y el 12% por teléfono (20.202).

Del total, el 70% son con resultado a devolver y el 30% a pagar. Por el momento, se han devuelto 101,38 millones a 96.753 contribuyentes. Según ha destacado el diputado, se están realizando las devoluciones "en menos de siete días" y los pagos se cobrarán el 6 de julio.

El sistema de atención telefónica ha recibido 163.923 llamadas. Sus 290 agentes han atendido el 74,3% y el resto por un sistema automático. El 13 de abril se registró el mayor número, 13.746, y desde ese día se han atendido, de media, 12.742 llamadas cada día.

Asimismo, se ha ampliado la atención con un sistema de asistencia mediante videollamada en el que las personas sordas se comunican con un agente de Renta mediante lengua de signos.

Por otro lado, la atención presencial, para personas que no pueden realizar los trámites para presentar la declaración por teléfono o por internet, ha recibido a 63 personas mediante cita previa.

INCIDENCIAS

Por lo que respecta a las incidencias detectadas, el director de Hacienda ha subrayado que el nuevo modelo ha permitido "algo inaudito", enviar a cada contribuyente una propuesta de declaración, y el proceso informático habilitado se compone de 8.975 reglas de cálculo y 709.543.287 datos diferentes. Los fallos, ha subrayado, se han producido "en unos casos muy determinados de un conjunto tremendamente amplio".

En este sentido, ha señalado que se han remitido a los vizcaínos 992.376 cartas y ha habido "problemas con 76.868, el 7,75% del total". Entre esas incidencias, se han detectado 162 casos de cartas remitidas a contribuyentes fallecidos antes de 2020, de los que no constaba en Hacienda su muerte y sí datos económicos en ese ejercicio. Sobre esos casos, ha explicado, se realizarán las oportunas comprobaciones para determinar si puede existir una defraudación de impuestos.

Además, Hacienda ha enviado por error 805 cartas de Renta a personas que ya no son contribuyentes vizcaínos porque han trasladado su domicilio fuera. Otras 27.211 cartas han incluido, por un error informático, un segundo apellido a personas que no lo tienen.

El fallo de "mayor alcance" se ha debido a un error informático en la regla que determina la obligación de declarar de la persona contribuyente. Se ha dado en 29.472 cartas enviadas a personas que, estando obligadas a presentar la declaración, han sido informadas de que no lo están. A otras 19.280 no se les ha informado de que no están obligadas a presentar declaración. Hacienda enviará en próximos días una nueva carta a estas personas comunicándoles su situación real.

En cuanto a la aplicación web y de smartphones de la Renta, se han producido 43 incidencias en la visualización de datos, como algunas de las pantallas de la declaración no se mostraban todos los datos que se tomaban en consideración para el cálculo de la declaración o se mostraban con una identificación inadecuada. Alonso ha asegurado que "en ningún caso" estas incidencias, corregidas "casi todas", implicaban que el cálculo del impuesto se estuviera realizando de manera incorrecta.

Por otro lado, se han detectado doce incidencias en el cálculo de la declaración, que se han solucionado ya excepto dos, y que afectan a unas 30.000 declaraciones, lo que supone "poco más de un 3%" de las enviadas, según ha explicado el director foral. Hacienda va a "recalcular" esas declaraciones y devolverá de oficio las cuantías sin necesidad de que lo pidan los contribuyentes.

Entre los errores detectados, en algunos supuestos las deducciones personales o familiares o algunas reducciones que constaban en las declaraciones individuales de la unidad familiar no se trasladaban a la declaración conjunta, lo que afecta a 19.487 declaraciones.

Otra de las incidencias era que los rendimientos de capital de las comunidades de bienes aparecían en la declaración pero no se computaban en el cálculo debido a un error informático, con 7.834 declaraciones afectadas.

Otros de los errores, todos ellos con menos de 2.000 declaraciones afectadas, han sido la no limitación de aportaciones a EPSV a favor del cónyuge o pareja de hecho, el cálculo erróneo del porcentaje de préstamo deducible en supuestos en que se financia una casa con cuenta vivienda y préstamo, o deducciones para el fomento del emprendimiento en las que no se aplicaba un límite.

Además, en algunos supuestos se ha incorporado la deducción por descendientes, aunque cobraran más del SMI, teniendo varios pagadores que ninguna lo superara, y en otros no se permitía la aplicación de la deducción por descendientes en caso de personas tuteladas.

Las dos incidencias pendientes de resolución están relacionadas con la deducción por descendientes en algunos casos (1.588 declaraciones) y con la imputación de rendimientos de comunidades de bienes de fuera de Bizkaia (1.874 casos).

A estos casos se suman los fallos ocurridos en el sistema de comprobación de la identidad, que se produjeron durante ocho horas el día 6 de abril y durante tres horas y media el día 7.

Finalmente, los responsables de Hacienda han indicado que se continúa actualizando la aplicación para introducir nuevas mejoras. Una de las que ya está disponible es una simulación de la liquidación que recoge las magnitudes tributarias de los distintos conceptos y su aplicación en el cálculo final.

También se trabaja en herramientas que faciliten la labor de las asesorías fiscales, como la puesta a disposición de datos fiscales en el mismo formato que en el modelo anterior.

PENSIONISTAS

Preguntado por las quejas manifestadas por plataformas de pensionistas por el nuevo modelo de Renta, Iruarrizaga ha explicado que se han recibido dos cartas de dos de ellas pero "parten del hecho de que sólo se puede presentar por web" y, por contra, "la atención presencial se da y cualquier cuestión se puede hacer por teléfono". En estos dos casos, ha subrayado, la brecha digital "no existe".