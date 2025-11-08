La Hacienda Foral de Álava invierte más de 70.000 euros en "mejorar" la accesibilidad de su sede

Nueva puerta de acceso a la sede de la Hacienda Foral de Álava - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

VITORIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral de la Diputación alavesa ha finalizado esta semana las obras de mejora de la accesibilidad en la entrada y el espacio de atención al público de la sede de la Hacienda Foral de Álava, ubicada en la calle Samaniego de Vitoria-Gasteiz, con una inversión superior a 70.000 euros.

La actuación principal ha consistido en la sustitución de la puerta giratoria existente por dos nuevas puertas correderas automáticas que funcionarán como acceso único y general para toda la ciudadanía. Hasta ahora, el edificio contaba con un acceso diferenciado para personas con movilidad reducida, ha indicado la Diputación en un comunicado.

"Se trata de una medida que busca la accesibilidad, pero también la integración e inclusión", ha subrayado la diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González.

Además, las mejoras han incluido la adaptación del interior de la planta baja con la remodelación de uno de los mostradores de atención al público, rebajando su altura para facilitar una atención más cómoda y sencilla a las personas usuarias de silla de ruedas.