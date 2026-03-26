La Hacienda vizcaína regularizó 469 millones de euros en 565.866 actuaciones contra el fraude fiscal

La diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, junto a la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Bizkaia ha realizado a lo largo de 2025 un total de 565.866 actuaciones dentro de su Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, lo que ha permitido regularizar 469 millones de euros, un 4,51% más que el año anterior. De esa cantidad, se ha recuperado, por el momento, un 86,18%.

Según el balance dado a conocer este jueves por la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, las 565.866 actuaciones realizadas en el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal han obtenido un resultado de 3,8 millones de euros correspondientes a presuntos delitos contra la Hacienda Pública y 465,2 millones a liquidaciones en concepto de cuotas no ingresadas (360,3 millones), pago de intereses de demora (62,9 millones), minoraciones de cuota (8,3 millones) y sanciones impuestas por la Hacienda Foral (33,7 millones).

De esos 469 millones, se han recuperado 404,2, el 86,18%, si bien se espera que esa cantidad aumente en los próximos meses fruto de las actuaciones que se continúan realizando. Según ha explicado Hacienda, el porcentaje recuperado asciende al 90,22% si se tienen en cuenta los últimos cinco años, con 1.335 millones recuperados de los 1.480 millones regularizados entre 2020 y 2024.

Por lo que respecta a los datos de 2025, las actuaciones más destacadas se encuadran en el IVA, con algo más de 304 millones de euros (el 64,95% del total). Le siguen el IRPF, con 57,16 millones (el 12,18%), y las retenciones, con más de 36 millones (el 7,72%).

Asimismo, se han contabilizado cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública en el ámbito del IRPF sobre los que se han encontrado indicios y que han sido remitidos ya al Ministerio Fiscal por un montante que asciende a 3,8 millones. Además, se ha presentado denuncia por la detección de otros tres presuntos delitos de falsedad documental.

Dentro de las actuaciones de intercambio de información internacional, el año pasado se han finalizado 10 expedientes en los que se ha examinado la información recibida de saldos y movimientos de cuentas financieras en el extranjero titularidad de diversos contribuyentes residentes en Bizkaia, con un resultado en términos de cuota de 637.000 euros.

Además, se han intercambiado más de 304 millones de datos con las haciendas forales y con la AEAT (Bizkaia ha recibido 265 millones y ha enviado 39 millones de datos).

Por lo que respecta a las actuaciones de regularización y cobro, el pasado año ha finalizado la investigación de 17 entidades en el apartado de grupos de empresas y fiscalidad internacional, con un resultado de 4,7 millones. Entre otros aspectos, se ha comprobado la correcta aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición internacional, regularizando 1,4 millones.

A través de la plataforma tecnológica de detección de información económica en redes sociales de Internet desarrollada por la Hacienda de Bizkaia, se han identificado y analizado 114 negocios relacionados con eventos y celebraciones y otros 141 alquileres vacacionales.

Se han finalizado 17 expedientes por actividades realizadas por influencers domiciliados en Bizkaia, de los que ha resultado una regularización conjunta de 0,3 millones. La mayor parte corresponden a ingresos no declarados detectados, principalmente, a través de los movimientos de cuentas. Además, se ha regularizado a varios contribuyentes dedicados a la organización de eventos y a la prestación de servicios en ellos.

En el ámbito de operaciones entre personas y entidades vinculadas, se han concluido 62 expedientes, con un resultado conjunto de 5,4 millones. Entre ellos, el caso de un profesional facturaba sus servicios a través de varias empresas sin la estructura necesaria de personal ni medios y otro de un préstamo entre empresas del mismo grupo en el que el interés aplicado era muy inferior al del mercado.

Por otro lado, se han cerrado 55 procedimientos en los que se ha comprobado que el importe del IVA e Impuesto sobre Sociedades no se había ingresado en la Hacienda de Bizkaia cuando, de acuerdo con los puntos de conexión del Concierto Económico, es la administración competente para su exacción. El resultado de estas actuaciones asciende a 230,4 millones.

Además, en los sectores de riesgo, se han realizado 21 actuaciones en servicios de alto valor añadido, por un importe de 0,7 millones, 70 en actividades dirigidas a consumidores finales, con un importe de 1,2 millones, 106 por cargos y abonos elevados en cuentas bancarias, por importe de 3,2 millones, y 21 por el pago de dietas sujetas a tributación y declaradas exentas, por importe de 0,6 millones.

Por otro lado, se han tramitado 2.344 expedientes relacionados con el ámbito inmobiliario, incluidas actuaciones de control de arrendamientos de viviendas, locales y apartamentos turísticos no declarados, que han permitido descubrir una deuda de 3,6 millones.

Asimismo, se han finalizado 25 expedientes sobre gastos privados no deducibles por no estar relacionados con la actividad económica, gastos de representación y obsequios no deducibles, con una regularización de 0,8 millones.

Por otro lado se han cerrado 30 expedientes sobre emisores y receptores de facturas irregulares o sin contenido económico real, con una regularización de 3,3 millones.

TRAMAS DE FRAUDE

Hacienda ha realizado también ocho actuaciones sobre tramas de fraude, con un importe defraudado de 0,3 millones, relacionadas con la compraventa de vehículos.

Por lo que respecta a las actuaciones preventivas, el balance de Hacienda indica que, al término de 2025, más del 87% de las personas y entidades obligadas a cumplir el sistema Batuz en las dos ventanas de 2024 y en las dos del pasado año estaba cumpliendo con las obligaciones de expedición de facturas con el software TicketBai! y estaban anotando sus operaciones en el LROE en la sede electrónica de la Diputación.

En concreto, cumplían con Batuz 66.437 personas y entidades de un censo de más de 77.000 personas obligadas. Hacienda está enviando comunicaciones recordando el cumplimiento de la obligación como paso previo a posteriores actuaciones de control y, en su caso, inicio de los correspondientes procedimientos sancionadores.

Además, hasta el 31 de diciembre las empresas y profesionales adheridos comunicaron a la Hacienda Foral la información económica de 680 millones de compras y ventas a través del Libro Registro de Operaciones Económicas (LROE).

En otro orden de cosas, la Hacienda vizcaína ha realizado 4 millones de atenciones a la ciudadanía, "facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias en período voluntario". De ellas, 2.638.920 se han realizado en el canal digital (65,91%), 1.105.561 en el canal telefónico (27,61%) y 259.093 en canal presencial (6,47%).

El módulo de educación tributaria se ha impartido, durante el curso escolar 2024-25, en 145 centros educativos de Bizkaia, en los que han participado 4.570 alumnos.