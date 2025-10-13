El CVFP se ha reunido este lunes en Vitoria-Gasteiz - MIGUEL CALVO ALEJO-GOBIERNO VASCO

El Consejo de Finanzas fija 21.130 millones de euros la previsión de ingresos fiscales para 2026

VITORIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las haciendas forales vascas recaudarán este año 20.092 millones de euros, un 1,9% más que lo previsto inicialmente, si bien una vez consolidado y superado el impacto de las devoluciones a mutualistas que afectaron notablemente en la recaudación de 2024, y gracias al impulso de una evolución económica favorable, la previsión de cierre aumenta en un 9,7% respecto al cierre del ejercicio de 2024.

Esta estimación ha sido realizada en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP), que en su reunión de este jueves ha cifrado en 21.130 la previsión de ingresos fiscales para el próximo año.

El crecimiento de la recaudación en 2026 superaría así en 7,2 puntos porcentuales el previsto para este año. A su vez, es un 5,2% superior a la previsión de cierre de la recaudación de 2025.

El cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno vasco contempla un incremento del PIB nominal del 4% para 2026. Una vez incorporado el efecto de la revisión fiscal adoptada en 2025, la previsión de la recaudación fiscal es coherente con el crecimiento económico previsto para 2026 y el resto de variables que integran la metodología de estimación.

En cuanto a las aportaciones de las diputaciones forales a las instituciones comunes, se ha acordado un importe global de 14.143 millones de euros para 2026, de acuerdo a los siguientes coeficientes horizontales de aportación: 16,12% para Álava, 50,36% para Bizkaia y 33,52% para Gipuzkoa.