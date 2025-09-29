'Haziaraba' celebra una nueva edición acercando el arte a la pequeña infancia en el entorno rural alavés

El festival fomenta el desarrollo artístico y cultural en familia

VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Rural de Estimulación Artística Temprana, 'Haziaraba 2025' regresa este otoño para celebrar su octava edición en nueve municipios alaveses: Agurain, Amurrio, Aramaio, Dulantzi, Iruña de Oca, Labastida, Laudio, Legutio y Oyón, con el propósito de fomentar el desarrollo artístico y cultural en familia, ofreciendo experiencias sensoriales y educativas para los más pequeños en el corazón de los pueblos.

El festival, que se desarrollará entre octubre y diciembre de 2025, ha sido presentado este lunes en una rueda de prensa en la Diputación alavesa, en la que han explicado que cada localidad acogerá las tres propuestas del programa, diseñadas específicamente para niños de hasta seis años y sus familias.

'Haziaraba' está promovido por Paraíso Púlsar Koop. Elk. Txikia y financiado por el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava y la Fundación Vital. Además, los nueve ayuntamientos participantes realizan una aportación que hace posible la programación en cada municipio.

El certamen llevará a cada uno de las nueve localidades participantes las siguientes propuestas. El Espectáculo de danza 'Ehuna' (Txintxirrin Dantza), una pieza visual y poética dirigida a los más pequeños, que "explora la relación entre cuerpo, telas y movimiento", inspirada en el universo creativo de Cristóbal Balenciaga. La obra propone un diálogo entre materia y espacio, con una aproximación sensorial pensada para la primera infancia.

Por su lado, 'Pixkanaka, pixkanaka'(Rita &Luca Films) ofrecerá una cuidada selección de seis cortometrajes poéticos y divertidos para mayores de 2 años. La sesión se organiza en bloques breves, con luz tenue y sonido adaptado, respetando los ritmos de la pequeña infancia y promoviendo la observación compartida en familia.

Gracias a la colaboración con Rita & Luca, las películas se presentan dobladas al euskera, ampliando la oferta audiovisual en esta lengua y reforzando su uso en contextos creativos y afectivos.

Por su parte, la narración oral en euskera en colaboración con Arabazan elkartea, pretende "reivindicar la oralidad y el oficio de la narración como patrimonio vivo".

El colectivo trabaja para que siga teniendo presencia en la sociedad contemporánea, investigando, generando nuevos formatos y llevándola de nuevo a la plaza pública. Arabazan desarrollará sesiones en euskera diseñadas para niños de 2 a 6 años, con una duración aproximada de 45 minuto.

PARTICIPACIÓN

En su séptima edición (2024), 'Haziaraba' programó tres propuestas diferentes en cada una de las nueve localidades participantes, con la implicación de agentes culturales y educativos del territorio.

Según ha destacado la Diputación Foral de Álava, tomaron parte más de 1.200 personas en total, consolidando al festival como "una herramienta cultural de referencia para la pequeña infancia en el entorno rural alavés".