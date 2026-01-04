Heladas en el interior y cota de nieve a menos de 400 metros por la noche, este lunes en Euskadi

BILBAO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada de nuevo fría en la que volverán a producirse heladas en el interior, así como en algunas zonas de la costa, sobre todo en el este.

En general el ambiente será seco durante buena parte del día, con nieblas en valles del interior y alternancia de nubes y claros. En puntos del oeste podría darse alguna precipitación ocasional, sobre todo al final del día, cuando los cielos empezarán a cubrirse.

Por la noche la cota de nieve rondará los 200-400 metros, y el viento del nordeste y del norte durante todo el día.