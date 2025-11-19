Herida una mujer tras ser atropellada por un turismo en la BI-734 en Abanto-Zierbena (Bizkaia)

Archivo - La Ertzaintza atiende un accidente de tráfico - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada por un turismo en la carretera BI-734 en Abanto-Zierbena (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El atropello se ha producido a las 7.15 horas y, como consecuencia de las heridas sufridas, la mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo.

Como consecuencia del atropello, se han registrado retenciones en la BI-734 en Abanto-Zierbena, a la altura de Las Carreras, en sentido Cantabria, que a las 8.30 horas estaban solucionadas.