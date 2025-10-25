Heridas cinco personas tras la colisión de dos vehículos en Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa)

Archivo - Vehículos de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado heridas tras la colisión de dos vehículos en la localidad guipuzcoana de Leintz-Gatzaga, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad a Europa Press.

El accidente ha ocurrido a las once y veinticinco de la mañana cuando, por causas que se desconocen, han colisionado dos vehículos en la GI-629, sentido Maltzaga.

Como consecuencia del choque, han resultado heridas cinco personas que han sido evacuadas al hospital de Txagorritxu. La carretera ha sufrido inicialmente un corte de tráfico pero a las dos de la tarde se había solucionado la situación tras limpiar la vía.