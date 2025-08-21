Heridas tres personas al chocar dos turismos en la N-634, en Mendaro (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas esta tarde al chocar dos turismos que viajaban en sentido Bilbao por la carretera N-634, a la altura de Mendaro (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El accidente ha ocurrido a las seis y cuarto de la tarde, sufriendo lesiones tres personas, que han tenido que ser llevadas a los hospitales de Mendaro y Donostia. La Ertzaintza ha tenido que regular el paso en el lugar del siniestro, sin que se hayan generado retenciones importantes.