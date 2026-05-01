Herido el conductor de un turismo tras colisionar con una vaca en la A-2124 en Peñacerrada (Álava)

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El conductor de un turismo ha resultado herido este viernes tras colisionar con una vaca que se encontraba en la carretera de la A-2124 a su paso por Peñacerrada (Álava), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El suceso ha tenido lugar a las 8.10 horas de este viernes, en la A-2124 a la altura de Peñacerrada, hacia del Puerto de Herrera. El turismo se ha salido de la calzada tras colisionar con una vaca y, como consecuencia del choque, el conductor del vehículo ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu.

A las diez y cuarto de la mañana, operarios de Obras Públicas estaban todavía procediendo a la retirada del animal, que ha fallecido, para realizar las tareas de limpieza de la carretera.

Además, un ciclista ha resultado herido y ha sido evacuado al Hospital de Cruces tras sufrir una colisión lateral con un turismo en la BI-2124 en Urduliz, en sentido Butrón, a la salida hacia Maruri (Bizkaia).