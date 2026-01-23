Herido grave un trabajador tras un accidente laboral en una empresa de Zamudio (Bizkaia)

Archivo - Un bombero trabajando - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave este viernes a la mañana tras sufrir un accidente laboral cuando estaba trabajando en una empresa de Zamudio, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El siniestro ha ocurrido a las ocho y media de la mañana en una empresa del polígono Ugaldeguren de la citada localidad vizcaína y el hombre ha tenido que ser trasladado en estado grave a un centro hospitalario.

Al lugar han acudido también los Bomberos que, a través de sus redes sociales, han informado de que había recibido el aviso de que había un trabajador atrapado por una pieza de gran tonelaje en una empresa.