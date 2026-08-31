Herido un motorista al salirse de la calzada en la N-634, en Galdakao (Bizkaia)

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este lunes por la tarde al sufrir una salida de calzada y chocar contra la barrera quitamiedos de la carretera N-634, a su paso por la localidad vizcaína de Galdakao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El accidente ha ocurrido a las nueve menos veinte de la tarde y ha sido necesaria la presencia de una UVI Móvil para atender al herido, que será trasladado al hospital de Galdakao, con un traumatismo en una pierna.