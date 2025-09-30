Heridos cinco trabajadores, dos de ellos con quemaduras graves, tras una deflagración en el Superpuerto de Bilbao

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco trabajadores han sufrido quemaduras esta tarde, dos de ellos de gravedad, al producirse una deflagración en una empresa química ubicada en el Superpuerto de Bilbao, en el término municipal de Zierbena, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad y fuentes forales a Europa Press.

La explosión ha ocurrido pasadas las cinco y diez de la tarde en la empresa ASK Chemicals, en un silo que contenía polvo de magnesio y cuando, al parecer, se realizaban tareas de limpieza y vaciado, y no ha llegado a producirse incendio.

Al lugar han acudido bomberos, ambulancias, Ertzaintza, Policía local, y un técnico de atención de emergencias del Gobierno vasco. Las ambulancias han llevado a todos los heridos al hospital de Cruces, de los cuales tres solo tenían quemaduras leves en las manos.