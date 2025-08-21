Hiri Krosa celebra este viernes su XXVII edición con una participación esperada de 2.000 atletas entre sus categorías

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak celebrará este viernes, dentro de los actos de la Aste Nagusia, la XXVII edición de la Hiri Krosa, una prueba popular y federada a la que se espera la participación de 2.000 corredores y corredoras, sumadas todas las categorías.

La primera edición de la prueba tuvo lugar en 1997 y, en ediciones pasadas, la prueba ha tenido como ganadores y ganadoras a atletas de la élite del atletismo vasco e internacional como Asier Zarraga, Rakel Llamas, Martín Fiz, Yesenia Centeno, Sergio Sanchez, Estibaliz Urrutia, Txomin Martin, Virginia Berasategui, Javi Conde, Cristina Petite, Diego Cuadrado, Brahane Ragassa, Ivan Fernandez o Aicha Bani, entre otros.

La salida de los mayores de 18 años (categoría absoluta) será a partir de las 18.25 horas, y se cubrirá una distancia de seis kilómetros. La carrera saldrá desde la calle Viuda Epalza, y pasará por El Arenal, Puente del Arenal, Ripa, Paseo Uribitarte, Guggenheim y el Palacio Euskalduna. El giro de vuelta será en el Museo Marítimo, y volverá a la meta, en Viuda Epalza, según han informado en una nota desde Bilboko Konpartsak.

La salidas y llegadas del resto de categorías se realizarán desde la calle Viuda Epalza y el recorrido será por el recinto festivo del Arenal, donde correrán desde los más txikis hasta deporte adaptado en silla de ruedas.

Los últimos vencedores de la edición 2024 fueron el cántabro Diego Cuadrado y la atleta de Portugalete Andrea Mediero. Al igual que en ediciones pasadas la carrera de la categoría absoluta (mayores de 18 años) será con dorsal chip.

La prueba contará con la participación de un grupo de 15 futbolistas del equipo de femenino Bilbao Artizarrak y Mikel Calahorra triatleta con cinco Ironman de Hawaii (en 2009, 2011, 2014, 2016 y 2017).

La recogida de dorsales se podrá efectuar el mismo día de la prueba desde las 11.00 hasta las 15.00 en los tinglados del Arenal (junto a la txosnas de Pinpilinpauxa) y el jueves día 21 en el local en la calle Zabalbide 5 de 11.00 a 13.00 horas.

La entrega de premios se realizará a partir de las 19.30 horas en los tinglados del Arenal, por parte de la txupinera Olatz Agirre y del Pregonero Francis Diez y todos los participantes que finalicen la prueba recibirán una camiseta y avituallamiento por parte de Bilboko Konpartsak.