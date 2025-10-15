El historiador Aitor Miñambres presentará el viernes en Bidebarrieta Kulturgunea su libro 'El Cinturón de Hierro'

El historiador vizcaíno Aitor Miñambre, autor de su nuevo libro 'El Cinturón de Hierro: Ayer y Hoy. Historia completa de las defensas de Bilbao' - BIDEBARRIETA KULTURGUNEA

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El historiador vizcaíno Aitor Miñambres presentará su nuevo libro 'El Cinturón de Hierro: Ayer y Hoy. Historia completa de las defensas de Bilbao' este próximo viernes, 17 de octubre, en Bidebarrieta Kulturgunea de Bilbao.

El acto, con entrada libre hasta completar aforo, se iniciará a las 18.30 horas, y acompañarán al autor el periodista Eugenio Ibarzabal y el también historiador Óscar González.

La obra recoge "una exhaustiva investigación" de más de tres años sobre el Cinturón Defensivo de Bilbao, más conocido como Cinturón de Hierro, "la línea fortificada construida para defender la capital vizcaína durante la Guerra Civil española".

Su construcción se remonta a octubre de 1936, tras la constitución del Gobierno de Euskadi, con el fin de proteger el Bilbao metropolitano del ejército del general Francisco Franco "en una coyuntura de ataque o asedio".

Desde su juventud, Miñambres se ha sentido interesado y atraído por la historia "y, concretamente, por lo ocurrido en el País Vasco durante la Guerra Civil". Hace tres años acordó con la editorial Galland Books escribir un libro completo, "concluyente y definitivo sobre el Cinturón de Hierro, que ahora ve la luz".

Según Aitor Miñambres, "en base a un riguroso estudio acreditado con documentos, fotografías y testimonios, en su mayoría prácticamente desconocidos o inéditos", analiza en su libro "los detalles de la construcción de la línea defensiva, desde sus inicios hasta la batalla final por Bilbao" con episodios "no exentos de dramatismo, tensión, heroicidad e incluso espionaje".

El autor dedica un capítulo final a los vestigios del Cinturón visitables en la actualidad. Aitor Miñambres (Berango, Bizkaia) es director del Museo Memorial del Cinturón de Hierro y cuenta con una dilatada experiencia investigadora, con más de veinte publicaciones que analizan diversos aspectos de la Guerra Civil en Euskadi.