Un hombre ingresa en prisión tras sustraer el móvil a un viandante y obligarle a tomarse un selfi con él en Balmaseda

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años de edad ha ingresado en prisión tras ser detenido acusado de un delito de robo con intimidación, al amenazar con una navaja a un viandante en Balmaseda (Bizkaia) este jueves para sustraerle el teléfono móvil después de obligar a la víctima a tomarse un selfi con él con el mismo terminal.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el asalto se produjo a las 17.10 horas del jueves en Balmaseda, cuando un viandante fue abordado por un individuo que se colocó a su espalda y le amenazó con una navaja para que le diera su teléfono móvil.

Tras mostrarle el arma, la víctima le entregó el terminal y el asaltante le obligó a posar junto a él para realizarse un selfi. Una vez tomada la autofoto, el asaltante huyó del lugar, han precisado las mismas fuentes.

La víctima presentó la denuncia del robo ante la Ertzaintza, que poco después localizó al sospechoso en las inmediaciones del lugar donde se perpetró el asalto. Los agentes procedieron a la identificación del presunto autor, cuya descripción coincidía con la facilitada por el denunciante.

En un registro de sus pertenencias, se halló una navaja y el teléfono móvil de la víctima, en cuya galería de imágenes se encontraba la foto realizada durante el atraco.

El recurso policial procedió al arresto del presunto asaltante, de 29 años de edad, que cuenta con antecedentes policiales, acusado de un delito de robo con intimidación. Una vez finalizadas las diligencias, el arrestado ha sido trasladado este viernes al juzgado y posteriormente ha ingresado en prisión por orden judicial.