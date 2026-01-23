Hondarribia encarga una auditoría independiente para verificar la base económica de la reclamación de Zaldunborda

Zaldunborda - AYUNTAMIENTO HONDARRIBIA

SAN SEBASTIÁN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa) ha encargado una auditoría fiscal y mercantil independiente en relación con el proyecto Zaldunborda, en el que estaba prevista la construcción de un macro-outlet, en el marco del procedimiento judicial en curso iniciado por las mercantiles Higertoki y Zaldunbordaberri, que reclaman una indemnización de 13,7 millones de euros.

Según ha explicado el Consistorio hondarribiarra en un comunicado, el objetivo de esta auditoría es "verificar, con criterios técnicos y documentales, la realidad y trazabilidad de los conceptos económicos invocados en la demanda", así como disponer de "un análisis sólido para la defensa judicial de los intereses municipales".

La auditoría se centrará en el contraste de la facturación, la "coherencia" contable y bancaria de las operaciones, y el análisis de posibles operaciones vinculadas y "situaciones de conflicto de interés o auto-contratación, siempre desde una perspectiva estrictamente técnica", ha señalado.

"En un asunto con impacto potencial tan relevante para el municipio, nuestra obligación es actuar con la máxima diligencia: comprobar los datos, exigir trazabilidad y tomar decisiones basadas en evidencias. Esta auditoría es una herramienta necesaria para proteger el dinero público y ofrecer garantías a la ciudadanía", ha afirmado el alcalde, Igor Enparan.

El Ayuntamiento ha recordado que el procedimiento está en curso y que, "por respeto a la tutela judicial y a los derechos de todas las partes", no se anticiparán conclusiones hasta disponer del análisis técnico. Una vez recibido el informe técnico por parte de la empresa auditora, el Consistorio actuará con "total transparencia" y comunicará sus conclusiones a la ciudadanía.