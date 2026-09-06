El horario de invierno en el servicio de ferrocarril y metro de Euskotren entrará en vigor este lunes

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BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskotren, sociedad pública perteneciente al Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, pondrá en marcha el próximo lunes el horario de invierno de sus servicios de ferrocarril y metro (línea 3 en Bilbao).

Según ha informado el operador de transportes, tras la finalización del período vacacional de verano y la progresiva vuelta a la actividad ordinaria, el 7 de septiembre entrará en vigor la modificación horaria en todas las líneas de ferrocarril y metro, con el objetivo de adaptar los horarios y frecuencias a las necesidades de desplazamiento existentes por motivos principalmente educativos o de trabajo.

Por este motivo, junto con el horario de invierno volverán los trenes de refuerzo en las horas punta de la mañana. Como novedad, en Gipuzkoa, tras la reciente apertura del nuevo trazado Altza-Galtzaraborda se mejorarán los servicios nocturnos de los sábados por la noche entre San Sebastián y Hendaia, y a lo largo del fin de semana se incrementarán las frecuencias entre Amara (San Sebastián) y Errenteria y Oiartzun.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse en tren o metro que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la página web www.euskotren.eus. Asimismo, recuerda que también pueden informarse en el teléfono 944 333 333 y en las estaciones servidas por personal de Euskotren.