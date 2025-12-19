Hospital de Cruces y Fundación Athletic Club impulsan el proyecto Supertxapeldunak para humanizar la atención pediátrica

Area de Pediatría del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo - OSAKIDETZA

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Cruces de Osakidetza y Fundación Athletic Club han presentado este viernes el proyecto 'Supertxapeldunak' en las renovadas Urgencias de Pediatría del centro hospitalario, que han estrenado una propuesta creativa que "refuerza la humanización de los espacios hospitalarios dedicados a la infancia", según ha informado el Departamento de Salud.

Esta iniciativa, que se enmarca en la colaboración continuada entre ambas entidades desde 2015, busca transformar la experiencia hospitalaria de los más pequeños en momentos especialmente delicados.

Precisamente, cumplida una década de funcionamiento, y gracias a la ayuda de UEFA Foundation for Children, la Fundación ha realizado un 'restyling' de este proyecto, renovando el diseño y la narrativa de los componentes de esta iniciativa.

El objetivo, según han explicado en la presentación, sigue siendo el mismo, el de hacer que la experiencia de los niños en el hospital sea "más amable y positiva, durante la asistencia, el tratamiento, la hospitalización y la recuperación, incorporando los valores del Athletic Club".

Según han indicado desde la Consejería, cada año cerca de 55.000 niños y niñas son atendidas en las Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Cruces. Con esta intervención, el objetivo es reducir el miedo y la ansiedad que suelen acompañar a las visitas a urgencias, creando un entorno más acogedor y emocionalmente seguro.

La nueva imagen del área de Urgencias de Pediatría se plasma en vinilos coloridos que cubren paredes, salas de espera y espacios de tratamiento. Está inspirada en el universo Athletic Club y en sus valores, representados en seis personajes: Ausarta (valentía), Leiala (lealtad), Harro (orgullo), Alaia (alegría), Jakintsu (conocimiento) y Bihotz (corazón).

En esta primera etapa se han redecorado la zona de triaje y recepción, la sala de espera, las puertas de consultas, la sala de yesos y curas, el pasillo hacia la zona de evolución y la sala de espera secundaria y pasillos asociados, y está previsto que en los próximos meses se despliegue en todo el área de las Urgencias de Pediatría.

Santiago Mintegi, jefe de sección de Urgencias de Pediatría de Osakidetza en el Hospital Universitario Cruces, ha subrayado que "la humanización de los espacios pediátricos no es solo una cuestión estética, sino una herramienta terapéutica". "Iniciativas como Supertxapeldunak nos permiten transformar el entorno hospitalario en un lugar más amable, donde el juego, la emoción y los valores ayudan a reducir el miedo y mejorar la experiencia de nuestras y nuestros pacientes más pequeños", ha destacado.

Como parte del proyecto Supertxapeldunak, la Fundación Athletic Club desarrolla diferentes líneas de trabajo con el fin de fomentar actitudes positivas en pacientes infantiles y contribuir a que mejore su sintomatología o la manera en que se enfrentan a las enfermedades o pruebas médicas.

Los seis personajes dan un sentido narrativo a los obsequios que los pacientes menores reciben durante su atención sanitaria. Durante o tras recibir atención médica o de enfermería, los menores son reconocidos como "auténticos campeones" con recompensas simbólicas.

Así, se les entregan pulseras con los personajes y el lema "Supertxapeldun" durante los tratamientos habituales como consultas, vacunas, extracciones, curas, etc, con el objetivo es acompañar al paciente y familia y fortalecer y recompensar su buen comportamiento.

También reciben pegatinas con ilustraciones de los personajes, fomentando la identificación con ellos y reforzando los mensajes positivos asociados. Además, al recibir el alta en el hospital, los niños y niñas reciben un diploma que certifica su buen comportamiento, firmado por Iñaki Williams e Irene Oguiza, capitán y capitana del Athletic Club, respectivamente, que certifican la "supertxapeldunidad" del paciente.

Estos obsequios "refuerzan la valentía demostrada durante el tratamiento y convierten la experiencia en algo más positivo", han destacado los impulsores del proyecto.

MÁS INICIATIVAS

Además, otras líneas de trabajo conjuntas entre la Fundación Athletic Club y Osakidetza con el mismo fin son batas rojiblancas inspiradas en las camisetas de los primeros equipos del Athletic Club, con el escudo en el pecho, para los niños y niñas durante su estancia hospitalaria, y periódicamente la Fundación organiza partidos de fútbol en los pasillos del hospital, dirigidos a menores pacientes, con miniporterías y una simulación de campo de fútbol, con visitas sorpresa de futbolistas de los primeros equipos del Athletic Club.

Asimismo, a cada bebé recién nacido en Bizkaia, la Fundación le entrega un babero con el mensaje "Ongi etorri familia eder honetara" ("Bienvenido/a a esta gran familia") y el escudo del Athletic Club.

La Fundación reeditará, además, el libro "TOGO" de Óscar de Marcos en una edición especial para hospitales, con la que se realizarán clubes de lectura para pacientes adolescentes.

Johana Ruiz-Olabuenaga, directora del Área Social del Athletic Club, ha destacado que "este proyecto contribuye a que las niñas y niños que están pasando un momento difícil fortalezcan valores que son importantes durante la enfermedad. Valores propios del Athletic Club, como la confianza en el equipo, la valentía, el esfuerzo o el optimismo".

En conjunto, ha dicho, Supertxapeldunak es un proyecto que "convierte a ojos de los más txikis los espacios sanitarios en lugares de esperanza y trabajo en equipo, donde cada niña y niño se siente parte de la gran familia del Athletic Club".

MODELO DE COLABORACIÓN

El Hospital Universitario Cruces de Osakidetza, centro de referencia en Euskadi para patologías pediátricas complejas, y la Fundación Athletic Club mantienen su compromiso con la humanización de la atención infantil.

El proyecto responde a una visión integral de la atención, donde no solo se prioriza la calidad clínica, sino también el bienestar emocional y la experiencia global de pacientes y familias. Humanizar los espacios y los procesos asistenciales es una línea estratégica que busca reducir la ansiedad, generar confianza y ofrecer entornos más amables, especialmente en etapas tan sensibles como la infancia, según han subrayado.

Con iniciativas como esta, Osakidetza reafirma su compromiso de avanzar hacia un modelo de salud "centrado en las personas, que busca mejorar la calidad de vida y la satisfacción de quienes reciben atención sanitaria".